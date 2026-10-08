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मसूरी शरदोत्सव की दूसरी शाम उत्तराखंडी कलाकारों के नाम, गजेंद्र, संगीता, मंजू, मनोज और वीरेंद्र ने बांधा समा

मसूरी: करीब 12 साल बाद आयोजित हो रहा मसूरी शरदोत्सव 2026 इन दिनों लोकसंस्कृति और संगीत के रंग में रंगा हुआ है. शरदोत्सव की दूसरी शाम खास तौर पर उत्तराखंड के लोक कलाकारों के नाम रही. टाउन हॉल में आयोजित स्टार नाइट में संगीता ढौंडियाल, मनोज सागर, गजेंद्र राणा, मंजू नौटियाल, मन्नू वंदना और वीरेंद्र सिंह पंवार समेत कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया. लोकप्रिय पहाड़ी गीतों की धुन पर देर रात तक दर्शक झूमते नजर आए.

12 साल बाद मिला लोक कलाकारों को बड़ा मंच: शरदोत्सव की वापसी को उत्तराखंड के कलाकारों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कलाकारों का कहना है कि मसूरी का शरदोत्सव लंबे समय से सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच रहा है. करीब 12 साल के अंतराल के बाद दोबारा आयोजन होने से कलाकारों में भी उत्साह है. कलाकारों ने कहा कि इस बार खास बात यह है कि शरदोत्सव में उत्तराखंड के स्थानीय और लोक कलाकारों को प्रमुखता दी जा रही है. इससे न सिर्फ स्थापित कलाकारों को दर्शकों के सामने प्रस्तुति देने का अवसर मिल रहा है, बल्कि नए कलाकारों के लिए भी आगे बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं.

कलाकारों के मुताबिक, आज पहाड़ी गीतों में आधुनिक संगीत, नए वाद्ययंत्र और बेहतर तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है. इसके साथ ही गीतों की वीडियो शूटिंग और पिक्चराइजेशन में भी काफी बदलाव आया है. यही वजह है कि युवा पीढ़ी भी पहाड़ी संगीत से जुड़ रही है. उन्होंने कहा कि आधुनिकता के बावजूद पहाड़ी संगीत की असली ताकत उसकी लोकधुन, भाषा और पहाड़ की जीवनशैली है. नए प्रयोगों ने इसे खत्म नहीं किया, बल्कि नए दर्शकों तक पहुंचने का रास्ता खोला है.

पहाड़ी संगीत अब सिर्फ पहाड़ तक सीमित नहीं: स्टार नाइट में प्रस्तुति देने पहुंचे कलाकारों ने उत्तराखंड के बदलते संगीत पर भी अपनी राय रखी. उनका कहना है कि पहाड़ी संगीत अब केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहा है. सोशल मीडिया, यूट्यूब और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण उत्तराखंड के गीत देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ विदेशों में रहने वाले लोगों तक भी पहुंच रहे हैं.

नृत्य प्रस्तुत करते कलाकार (ETV Bharat)

उत्तराखंड का संगीत किसी से कम नहीं: लोक कलाकारों ने कहा कि उत्तराखंड की संगीत परंपरा बेहद समृद्ध है और अब इसे बड़े मंचों पर भी पहचान मिल रही है. कई पहाड़ी गीतों के वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं. कलाकारों का कहना है कि अगर इसी तरह प्रदेश के अलग-अलग शहरों और पर्यटन स्थलों पर लोक कलाकारों को मंच मिलता रहे तो उत्तराखंड की संस्कृति को देश-दुनिया तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. साथ ही नए कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.

गीत प्रस्तुत करते लोक गायक वीरेंद्र पंवार (ETV Bharat)

मीरा सकलानी ने बताया शरदोत्सव का उद्देश्य: नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी कलाकारों का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि शरदोत्सव को दोबारा शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य मसूरी की सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करना और स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच देना है. उन्होंने कहा कि-

उत्तराखंड के कलाकारों को सम्मानित किया गया (ETV Bharat)

करीब 12 साल बाद शरदोत्सव को दोबारा आयोजित किया जा रहा है. नगर पालिका का प्रयास है कि इसमें उत्तराखंड की लोकसंस्कृति को विशेष स्थान मिले. स्थानीय कलाकारों को मंच देने के साथ-साथ देश के दूसरे हिस्सों की सांस्कृतिक टीमों को भी मसूरी बुलाया जा रहा है, ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को देश की सांस्कृतिक विविधता देखने को मिले.

-मीरा सकलानी, नगर पालिका अध्यक्ष-

खेलों के जरिए युवाओं को जोड़ने की भी कोशिश: मीरा सकलानी ने कहा कि शरदोत्सव को सिर्फ गीत-संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रखा गया है. युवाओं और बच्चों को खेलों से जोड़ने के लिए मसूरी के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं. इन प्रतियोगिताओं में छोटे बच्चों से लेकर बड़े खिलाड़ी तक हिस्सा ले रहे हैं. पालिका अध्यक्ष के अनुसार, शरदोत्सव के माध्यम से कला, संस्कृति और खेलकृतीनों क्षेत्रों में स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने की कोशिश की जा रही है.

मंजू नौटियाल की परफॉर्म दर्शकों को बहुत पसंद आई (ETV Bharat)

टाउन हॉल में देर रात तक गूंजे पहाड़ी गीत: स्टार नाइट के दौरान टाउन हॉल दर्शकों से भरा रहा. कलाकारों ने अपने लोकप्रिय गीत प्रस्तुत किए तो दर्शक भी अपनी जगहों से उठकर नाचने लगे. स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी पहाड़ी संगीत का आनंद लेते दिखाई दिए. करीब 12 साल बाद लौटे शरदोत्सव की दूसरी शाम ने एक अलग तस्वीर पेश की. एक तरफ पुरानी लोकपरंपराओं की विरासत, दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक और डिजिटल दौर में तेजी से लोकप्रिय होता पहाड़ी संगीत. यही बदलाव उत्तराखंड के लोकसंगीत को नई पहचान दे रहा है.

मसूरी शरदोत्सव में कार्यक्रम पेश करतीं लोक गायिका मंजू नौटियाल (ETV Bharat)

12 साल बाद शुरू हुए मसूरी शरदोत्सव का हम स्वागत करते हैं. हमारे साथ बहुत सारे पहाड़ी कलाकार हैं. हम लोगों के प्रयास से ये कार्यक्रम सुपर हिट होने वाला है. विजय बिंदवाल जी के प्रयास से हम सभी लोग यहां पहुंचे हैं तो हम उनका आभार जताते हैं.

-गजेन्द्र राणा, लोक गायक-



मैं मसूरी की पूरी जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं. मैं जब से संगीत की लाइन में आया तब से मुझे हमेशा मसूरी बुलाया जाता है. मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी लोगों का आभार जताता हूं. इतने बड़े कलाकारों के साथ खड़ा होना गर्व कराने वाली बात है.

-मनोज सागर, लोक गायक-



हम सब में बहुत उत्साह है. दर्शक भी रोमांचित हैं. 12 साल बाद आयोजित हो रहे शरदोत्सव के लिए नगर पालिका बधाई की पात्र है. ऐसे कार्यक्रम एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ते हैं. नए कलाकारों से कहना चाहूंगी कि जो अच्छी मेहनत करते हैं उन्हें मंजिल जरूर मिलती है.

-संगीता ढौंडियाल, लोक गायिका-

मैं सभी को प्रणाम करती हूं. कार्यक्रम को लेकर मेरा उत्साह चरम पर है. आज मुझे अपने इलाके में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम करने का मौका मिल रहा है. मुझे प्यार और समर्थन देने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं का धन्यवाद करती हूं.

-मंजू नौटियाल, लोक गायिका-

नगर पालिका अध्यक्ष और सभी सभासदों को 12 साल बाद मसूरी शरदोत्सव आयोजित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. वैसे तो हमने मसूरी में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं. लेकिन आज इतने बड़े कलाकारों के साथ परफॉर्म करके मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं.

-वीरेंद्र पंवार, लोक गायक-

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