ETV Bharat / state

विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लेंगे उत्तराखंड के 76 युवा, दिल्ली हुए रवाना

दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में उत्तराखंड के युवा शिरकत करेंगे.

Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026
विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लेंगे उत्तराखंड के युवा (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 9, 2026 at 6:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है. इस वर्ष इस आयोजन के अंतर्गत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग-2026 का आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया जा रहा है. वहीं इस आयोजन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तराखंड के युवाओं का दल गुरुवार को दिल्ली के लिए रवाना हुआ. जिसका राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने फ्लैग ऑफ किया.

9 से 12 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग-2026 में उत्तराखंड के प्रतिभागी भाग लेंगे. इस कार्यक्रम में राज्य के कुल 76 युवाओं द्वारा अलग अलग प्रतियोगी विधाओं में प्रतिभाग किया जा रहा है. इन युवाओं का चयन विभिन्न स्तरों की प्रतियोगिताओं के बाद किया गया है. सांस्कृतिक विधाओं में क्षेत्र पंचायत स्तर और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं के उपरान्त राज्य स्तर पर आयोजित युवा महोत्सव में सफल 24 प्रतिभागियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया जा रहा है.

बौद्धिक विधाओं के अंतर्गत हाइब्रिड माध्यम से विभिन्न चरणों में प्रतिभागियों का चयन कर राज्य स्तर पर आयोजित पीपीटी और लीडरशिप असेसमेंट चरण का आयोजन दिनांक 3 और 4 जनवरी-2026 को किया गया था. जिसमें भारत सरकार के पर्यवेक्षक की उपस्थिति में 42 प्रतिभागियों का चयन किया गया है. इस मौके पर राज्यपाल ने युवाओं और प्रतिभागियों से संवाद करते हुए कहा कि भारत का युवा केवल डेमोग्राफी डिविडेंड ही नहीं, बल्कि डेमोग्राफी ड्राइविंग फोर्स भी है. उन्होंने युवाओं से कहा कि अपना लक्ष्य तय करें, अपने मिशन और दैनिक अनुभवों को अपनी दैनिक डायरी में नोट करें.

कहा कि आप लोगों को जो उत्तराखंड की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है उसका बेहतर लाभ उठाएं, जो अनुभव आप वहां से पाएंगे उनको अपने सहपाठियों के साथ-साथ अन्य लोगों से भी साझा करें. क्योंकि एक लीडर केवल अपने बारे में नहीं सोचता वह सभी लोगों के हित के बारे में सोचता है और आप लोगों को आगे जाकर देश का नेतृत्व करना है.

राज्यपाल ने युवाओं का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि उत्तराखंड आध्यात्मिक, योग और तप की भूमि है, यहां की संस्कृति- परंपरा, आतिथ्य- सत्कार, जड़ी- बूटी सभी में मौलिकता पाई जाती है और उन सभी की अलग पहचान है. आपको भी इसी तरह अपनी अलग पहचान बनानी है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 का वर्ष तकनीक के आधिक्य का होने वाला वर्ष है, इसीलिए अपने को स्किल्ड करो, खुद का एक अलग औरा बनाओ, अपनी सोच, विचार और धारणा को बड़ा करो, क्योंकि विकसित भारत के युवा की सोच भी बड़ी, व्यापक और विकसित होनी चाहिए.

पढ़ें:

TAGGED:

यंग लीडर्स डायलॉग 2026
विवेकानंद जन्मोत्सव 2026
VIVEKANANDA BIRTH ANNIVERSARY 2026
DEHRADUN LATEST NEWS
YOUNG LEADERS DIALOGUE 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.