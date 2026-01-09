ETV Bharat / state

विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लेंगे उत्तराखंड के 76 युवा, दिल्ली हुए रवाना

देहरादून: हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है. इस वर्ष इस आयोजन के अंतर्गत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग-2026 का आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया जा रहा है. वहीं इस आयोजन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तराखंड के युवाओं का दल गुरुवार को दिल्ली के लिए रवाना हुआ. जिसका राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने फ्लैग ऑफ किया.

9 से 12 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग-2026 में उत्तराखंड के प्रतिभागी भाग लेंगे. इस कार्यक्रम में राज्य के कुल 76 युवाओं द्वारा अलग अलग प्रतियोगी विधाओं में प्रतिभाग किया जा रहा है. इन युवाओं का चयन विभिन्न स्तरों की प्रतियोगिताओं के बाद किया गया है. सांस्कृतिक विधाओं में क्षेत्र पंचायत स्तर और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं के उपरान्त राज्य स्तर पर आयोजित युवा महोत्सव में सफल 24 प्रतिभागियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया जा रहा है.

बौद्धिक विधाओं के अंतर्गत हाइब्रिड माध्यम से विभिन्न चरणों में प्रतिभागियों का चयन कर राज्य स्तर पर आयोजित पीपीटी और लीडरशिप असेसमेंट चरण का आयोजन दिनांक 3 और 4 जनवरी-2026 को किया गया था. जिसमें भारत सरकार के पर्यवेक्षक की उपस्थिति में 42 प्रतिभागियों का चयन किया गया है. इस मौके पर राज्यपाल ने युवाओं और प्रतिभागियों से संवाद करते हुए कहा कि भारत का युवा केवल डेमोग्राफी डिविडेंड ही नहीं, बल्कि डेमोग्राफी ड्राइविंग फोर्स भी है. उन्होंने युवाओं से कहा कि अपना लक्ष्य तय करें, अपने मिशन और दैनिक अनुभवों को अपनी दैनिक डायरी में नोट करें.