उत्तराखंड यूथ कांग्रेस चुनाव में कुमाऊं का दबदबा, बड़े पदों पर किया कब्जा, जानिये कौन क्या बना
देहरादून के अभय कत्यूरा प्रदेश महासचिव, सौरभ ममगाईं और अंसल रावत प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 7, 2026 at 5:26 PM IST
रामनगर: भारतीय युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के नतीजों में इस बार कुमाऊं का दबदबा साफ देखने को मिला है. हल्द्वानी से लेकर रामनगर तक युवा नेताओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई अहम पदों पर कब्जा जमाया है. जिससे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है.
यूथ कांग्रेस चुनाव परिणाम घोषित होते ही कुमाऊं क्षेत्र में जश्न का माहौल बन गया. रामनगर के सुमित लोहनी के साथ ही रामनगर विधानसभा के कई युवाओं ने जीत दर्ज की है. हल्द्वानी के विशाल सिंह भोजक ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की. उन्हें कुल 38,242 वोट मिले, जो इस चुनाव का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा.
वहीं रामनगर से भी युवा नेताओं ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. सुमित लोहनी प्रदेश महासचिव चुने गए. जिन्हें 3510 वोट प्राप्त हुए. इसके अलावा रामनगर के ही विकास को विधानसभा अध्यक्ष पद पर जीत मिली. जिन्हें करीब 3000 वोट हासिल हुए. अन्य पदों पर भी कई युवा नेताओं ने जीत दर्ज की है. नैनीताल जिले में नीरज कुमार मोनू जिला उपाध्यक्ष बने, जबकि आशीष को भी उपाध्यक्ष पद पर सफलता मिली. हरदीप सिंह जिला महासचिव चुने गए. अनामिका टम्टा को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया. वहीं अब्दुल रहमान को प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में जिम्मेदारी मिली.
इसके अलावा देहरादून निवासी अभय कत्यूरा प्रदेश महासचिव, सौरभ ममगाईं और अंसल रावत प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं. चुनाव परिणाम सामने आने के बाद हल्द्वानी और कुमाऊं के कई क्षेत्रों में युवाओं और समर्थकों ने खुशी जाहिर की. जगह-जगह जश्न, मिठाई वितरण और बधाइयों का दौर देखने को मिला.
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह परिणाम युवाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी और उनके बदलते रुझान को दर्शाते हैं. यूथ कांग्रेस के इस चुनाव ने यह संकेत भी दिया है कि आने वाले समय में संगठन में युवाओं की भूमिका और अधिक मजबूत होने वाली है. जीत के बाद विशाल सिंह भोजक ने कहा यह जीत केवल उनकी नहीं, बल्कि पूरे कुमाऊं और युवा साथियों की है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि संगठन को और मजबूत किया जाएगा. 2027 के चुनाव में युवाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी.
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