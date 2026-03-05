ETV Bharat / state

उत्तराखंड के सभी जिलों में होगी महिला जनसुनवाई, जानिए आपके द्वार कब पहुंचेगा आयोग

देहरादून: अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से देश भर में महिला आयोग, आपके द्वार अभियान शुरू करने जा रही है. इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की ओर से महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रदेशव्यापी अभियान शुरू शुरू होने जा रहा है. इसके लिए राज्य महिला आयोग ने कार्यक्रम भी तय कर दिए हैं. जिसके तहत 9 मार्च से 13 मार्च 2026 के बीच प्रदेश के सभी 13 जिलों में महिला जनसुनवाई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा हमारा संकल्प प्रदेश की हर महिला को सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान करना है. अक्सर भौगोलिक परिस्थितियों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों की बहनें मुख्यालय तक नहीं पहुंच पातीं हैं. इसलिए आयोग खुद उनके द्वार तक पहुंचकर उन्हें त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास कर रहा है. महिला आयोग हर उस महिला के साथ मजबूती से खड़ा है जो अपने सम्मान के लिए आवाज उठाना चाहती हैं. इस अभियान का उद्देश्य है कि कोई भी पीड़ित महिला न्याय की मुख्यधारा से वंचित न रहे.

महिला जनसुनवाई का उद्देश्य सिर्फ नई शिकायतों को प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि तमाम सरकारी विभागों में महिलाओं से संबंधित पेंडिंग पड़े पुराने मामलों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना भी है. जनसुनवाई के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों से जवाबदेही तय की जाएगी. साथ ही इस बात पर जोर दिया जाएगा कि लंबे समय से अटके हुए मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण हो. इसमें पुलिस, समाज कल्याण, स्वास्थ्य और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ समन्वय कर पेंडिंग मामलों की सुनवाई भी की जाएगी.