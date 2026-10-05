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दिल्ली में यमुना पर मंथन, उत्तराखंड पेश करेगा नदी पुनर्जीवीकरण का प्रेजेंटेशन

दिल्ली में यमुना पर मंथन ( FILE PHOTO ETV Bharat )

देहरादून: यमुना के पुनर्जीवीकरण को लेकर केंद्र सरकार ने अब तक हुई बैठकों में लिए गए निर्णयों और उनकी प्रगति की समीक्षा के लिए 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में बैठक बुलाई है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में यमुना से जुड़े राज्यों और अन्य हितधारकों की ओर से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा. उत्तराखंड भी बैठक में शामिल होगा और यमुना पुनर्जीवीकरण से जुड़े कार्यों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करेगा.