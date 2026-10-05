दिल्ली में यमुना पर मंथन, उत्तराखंड पेश करेगा नदी पुनर्जीवीकरण का प्रेजेंटेशन
यमुना पुनर्जीवीकरण के लिए दिल्ली में होने वाली बैठक में उत्तराखंड प्रेजेंटेशन देगा. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 5, 2026 at 8:02 PM IST
देहरादून: यमुना के पुनर्जीवीकरण को लेकर केंद्र सरकार ने अब तक हुई बैठकों में लिए गए निर्णयों और उनकी प्रगति की समीक्षा के लिए 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में बैठक बुलाई है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में यमुना से जुड़े राज्यों और अन्य हितधारकों की ओर से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा. उत्तराखंड भी बैठक में शामिल होगा और यमुना पुनर्जीवीकरण से जुड़े कार्यों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करेगा.
यमुना को पुनर्जीवित करने की दिशा में केंद्र सरकार अब तक लिए गए फैसलों की प्रगति की समीक्षा करने जा रही है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में बैठक होगी. इसमें यमुना से जुड़े सभी राज्यों और अन्य हितधारकों से अब तक किए गए कार्यों की मौजूदा स्थिति लेकर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जाएगा. उत्तराखंड भी इस बैठक में शामिल होकर राज्य में यमुना से जुड़े कार्यों और नदी की स्थिति की जानकारी रखेगा.
उत्तराखंड के लिए यमुना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नदी राज्य के देहरादून जिले के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों से होकर आगे बढ़ती है. लखवाड़ क्षेत्र से लेकर डाकपत्थर, कालसी और विकासनगर तक यमुना और इसकी सहायक टोंस नदी का बड़ा जलक्षेत्र राज्य से जुड़ा है. इसी क्षेत्र में यमुना की जलविद्युत क्षमता का भी लंबे समय से इस्तेमाल होता रहा है. डाकपत्थर बैराज से जुड़ी यमुना जलविद्युत योजना के तहत धकरानी और ढकरानी बिजलीघरों समेत कई परियोजनाएं संचालित हैं.
हालांकि नदी की सेहत को लेकर चुनौती भी सामने आई है. उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2026 की जल गुणवत्ता रिपोर्ट के मुताबिक लखवाड़ तक यमुना और टोंस का पानी बेहतर गुणवत्ता वाला पाया गया, लेकिन डाकपत्थर, कालसी और विकासनगर के मैदानी हिस्सों तक पहुंचते-पहुंचते पानी की गुणवत्ता घटकर स्नान योग्य श्रेणी में पहुंच गई. ऐसे में यमुना के पुनर्जीवीकरण में केवल दिल्ली में प्रदूषण कम करना ही नहीं, बल्कि ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र, नदी में पहुंच रहे प्रदूषण, जलप्रवाह और नदी तंत्र के संरक्षण पर भी ध्यान देना खास होगा.
उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सीवेज प्रबंधन, नदी संरक्षण, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, ठोस कचरा प्रबंधन, जैव विविधता और नदी तट विकास जैसे क्षेत्रों में काम किया जा रहा है. इन कामों में सीवेज से जुड़े प्रोजेक्ट उत्तराखंड पेयजल निगम और नदी तट विकास से जुड़े कार्य सिंचाई विभाग समेत विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से किए जाते हैं.
अब 6 अक्टूबर की बैठक में राज्यों से यह जानकारी मांगी गई है कि पिछली बैठकों में लिए गए फैसलों पर जमीन पर कितना काम हुआ है. ऐसे में उत्तराखंड के प्रेजेंटेशन में यमुना की मौजूदा स्थिति, प्रदूषण नियंत्रण, जल गुणवत्ता, नदी क्षेत्र से जुड़े कार्य और आगे की कार्ययोजना अहम विषय रहेंगे. दिल्ली में यमुना के पुनर्जीवीकरण की बड़ी कवायद के बीच ऊपरी हिस्से में नदी की स्थिति सुधारना भी पूरे यमुना बेसिन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
मैं इस बैठक में खुद पहुंच रहा हूं. इस दौरान मैं उत्तराखंड को लेकर यमुना नदी के पुनर्जीवन के लिए राज्य द्वारा प्लान पर प्रेजेंटेशन दूंगा.
-आनंद वर्धन, मुख्य सचिव-
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