आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर BJP विधायकों का होगा परफॉर्मेंस सर्वे, कांग्रेस भी कराएगी रायशुमारी

विधायकों का होगा परफॉर्मेंस सर्वे: किसी भी चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के लिए जिताऊ कैंडिडेट की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है. क्योंकि प्रत्याशियों के जीतने पर ही राजनीतिक पार्टियों को सत्ता हासिल होती. यही वजह है कि उत्तराखंड की दोनों मुख्य पार्टियों भाजपा और कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को शुरू करने की कवायद में जुट गए हैं. मुख्य रूप से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, अपने विधायकों का परफॉर्मेंस सर्वे करने जा रही है, ताकि मौजूदा विधायकों के उनके विधानसभा क्षेत्रों में उनकी मौजूदा स्थिति क्या है, इसका आकलन किया जा सके. वहीं, दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश संगठन में बड़ा बदला हुआ है, लिहाजा एक से डेढ़ महीने में कांग्रेस पार्टी भी प्रत्याशियों के चयन की दिशा में सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर देगी.

देहरादून: साल 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. बावजूद इसके राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव संबंधित तैयारियां तेज कर दी हैं. जिसके तहत भाजपा संगठन प्रदेश के सभी भाजपा विधायकों की परफॉर्मेंस सर्वे करने जा रही है. ताकि ये पता लगाया जा सके कि विधायकों ने अपने क्षेत्रों में कितना वक्त दिया है और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचने में कितना कामयाब साबित हुए. उसी के आधार पर ही आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं को टिकट दिया जाएगा. ऐसे ही कुछ रणनीति कांग्रेस कमेटी ने भी तैयार की है.

आगामी विधानसभा चुनाव अहम: आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों मुख्य पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है. आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए इस वजह से भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं, क्योंकि भाजपा लगातार दो बार से सत्ता पर काबिज है. ऐसे में अगर भाजपा तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है तो ये भाजपा के लिए हैट्रिक होगा. यही वजह है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू कर दी थी. जिसके तहत भाजपा के मौजूदा सभी विधायकों के सर्वे की प्रक्रिया बृहद स्तर पर जल्द ही शुरू होने वाली है. इसके लिए तमाम पैरामीटर होते हैं. जिस पर मौजूदा विधायक अगर खरे उतरते हैं तो ही, उन्हें टिकट आगामी विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा. इसी तरह जिन विधानसभा सीटों में भाजपा के विधायक नहीं हैं, उस सीट से भाजपा के उम्मीदवार रहे नेताओं का भी सर्वे कराया जाएगा.

विधायक अपने क्षेत्र में कितना कार्य कर पा रहे हैं, विधायक का जनता के साथ कैसा बर्ताव है, जनता विधायक के साथ जुड़ पा रही है या नहीं? इसके साथ ही उस क्षेत्र में जनता का रुझान कैसा है, संबंधित विधायक का आचरण कैसा है? समेत तमाम पहलुओं पर सर्वे कराए जाने के बाद ही प्रत्याशियों का चयन किया जाता है. हालांकि, इन सभी पैरामीटर्स पर भाजपा के वर्तमान सभी विधायक बेहतर काम कर रहे हैं. लेकिन अगर सर्वे में इन पैरामीटर्स पर कोई विधायक खरा नहीं उतरता है या फिर इसका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, तो फिर उस विधानसभा सीट पर प्रत्याशी का परिवर्तन करने पर पार्टी विचार करती है.

कुंदन परिहार, प्रदेश महामंत्री, भाजपा

परफॉर्मेंस सर्वे का बड़ा आधार: भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि हर दिन भाजपा के लिए चुनाव होता है, ऐसे में विधायकों के सर्वे के लिए ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है की इतना समय पहले विधायकों के परफॉर्मेंस का सर्वे कराया जाएगा. बल्कि सतत प्रक्रिया के तहत विधायकों के परफॉर्मेंस को देखा जाता है. उसी आधार पर टिकटों का बंटवारा किया जाता है. साथ ही बताया कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं, उसको भाजपा कार्यकर्ता आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं. जिसमें जनप्रतिनिधियों की भी पूरी सहभागिता रहती है. ऐसे में जब विकास कार्य धरातल पर पहुंचते हैं, इस आधार पर जनता का भी विचार बनता है कि सरकार ने कितने कार्य किए हैं. ऐसे में विधायकों ने अपने क्षेत्र में कितना काम किए हैं और उनका जनता के साथ कितना संपर्क है. ये भी परफॉर्मेंस सर्वे का बड़ा आधार होता है.

प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस का चुनाव प्रबंधन समिति, चुनाव अभियान समिति, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश की कार्यकारिणी, सभी संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों का ज्वाइंट एक्सरसाइज होगा. साथ ही इसमें पार्टी के ऑब्जर्वर और सर्वे करने वाले लोग भी शामिल होंगे. ऐसे में सभी से बातचीत करने के बाद एक राय बनेगी और फिर विधानसभा वार नाम का पैनल तैयार किया जाएगा.

सूर्यकांत धस्माना, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष (संगठन)

कांग्रेस ने भी कसी कमर: कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष (संगठन) सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, उन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए रायशुमारी की जाएगी. फिर नाम का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसे केंद्रीय इलेक्शन कमेटी को भेजा जाएगा. इसके बाद प्रत्याशियों के नाम का निर्णय केंद्रीय इलेक्शन कमेटी लेगी. साथ ही बताया कि वर्तमान समय में प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियां चल रही हैं, लिहाजा अगले एक से डेढ़ महीने बाद ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

