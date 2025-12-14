उत्तराखंड के कई जिलों में बर्फबारी का अलर्ट, हफ्तेभर कोहरा बढ़ाएगा मुश्किलें
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 14, 2025 at 11:13 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड के कुछ जिलों में आज मौसम का मिजाज बदल सकता है. मौसम विभाग ने चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश का अनुमान जताया है. इन जिलों में 3500 से अधिक उंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिनों में न्यनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना जताई है. इसके बाद तापमान में गिरावट की संभावना है.
मौसम विभाग ने इस हफ्ते प्रदेशभर के पर्वतीय क्षेत्रों और घाटियों को लेकर भी अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों और घाटियों में लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ सकता है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है.
दिनांक 13.12.2025 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी pic.twitter.com/SpnUYR2MrL— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) December 13, 2025
लोगों ने निकाले गर्म कपड़े: शीतलहर से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है. लोगों ने ठिठुरन से बचने के लिए स्वेटर- जैकेट्स पहनने शुरू कर दिए हैं. पर्वतीय अंचलों में सुबह-शाम ठंड पड़ रही है तो वहीं दिन में चरख धूप खिलने से ठंड से राहत मिल रही है. जबकि मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम ने करवट बदल ली है. मैदानी इलाकों में ठंड पड़ने लगी है. सुबह-शाम मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से तापमान में गिर रहा है. प्रदेश में पल-पल बदल रहे मौसम के मिजाज ने लोगों की दुश्वारियों को बढ़ा दिया है.
उत्तराखंड के तमाम हिल स्टेशन अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देश भर में प्रसिद्ध हैं. जहां इन दिनों पर्यटक सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं. मसूरी और नैनीताल में सुबह-शाम सैलानियों की भीड़ देखने को मिल रही है. दिन के समय सैलानी गुनगुनी धूप का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. उत्तराखंड के सभी जिलों में अभी मौसम शुष्क बना हुआ है. पर्वतीय जिलों में तापमान में गिरावट के साथ बर्फबारी के संकेत मिलने लगे हैं.
पढे़ं- सर्दी में खांसी-जुकाम से हैं परेशान? तो जरूर आजमाएं ये चमत्कारी आयुर्वेदिक लड्डू, बीमारियां रहेंगी कोसों दूर
पढे़ं- उत्तराखंड में पाला बढ़ा रहा टेंशन! खतरनाक हुई सड़कें, आए दिन हो रहे हादसे, जानिये बचाव के उपाय
पढे़ं- उत्तराखंड के इन जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना, ठंड ने बढ़ाई दुश्वारियां