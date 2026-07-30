उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, कल इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल
उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा, रुद्रप्रयाग-बागेश्वर के अलावा ऋषिकेश के इस स्कूल में भी रहेगी छुट्टी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 30, 2026 at 8:32 PM IST|
Updated : July 30, 2026 at 10:15 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है. मानसून की बौछारों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. बारिश के कारण प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है. साथ ही नदियां भी उफान पर हैं. बारिश के हालातों को देखते हुए रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले में स्कूलों की छुट्टी के आदेश जर कर दिए गए हैं. 31 जुलाई को इन दोनों जिलों में कक्षा 1 से 12 वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे. साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी रहेगी.
डीएम के आदेशों के मुताबिक छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है. रुद्रप्रयाग और बागेश्वर डीएम के आदेश में कहा गया है कि कल जिले के सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 वीं कक्षा तक और सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे. मानसून की बारिश को देखते हुए रुद्रप्रयाग डीएम की जनता और यात्रियों से खास अपील की है.
ऋषिकेश के हरिपुरकलां में स्थित स्कूलों में लंबी छुट्टी की घोषणा: ऋषिकेश तहसील क्षेत्र के ग्राम हरिपुरकलां स्थित विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत संचालित समस्त सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों, समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 31 जुलाई से 11 अगस्त तक अवकाश रहेगा. यह अवकाश भौतिक रूप से शैक्षणिक कार्य के लिए घोषित किया गया है.
तहसील ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरिपुरकलां स्थित विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत संचालित समस्त सरकारी व गैर-सरकारी विद्यालयों, समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों तथा ऑंगनबाड़ी केन्द्रों में दिनांक 31 जुलाई, 2026 से दिनांक 11 अगस्त, 2026 तक भौतिक रूप से… pic.twitter.com/gcDggKQeZe— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) July 30, 2026
रुद्रप्रयाग डीएम विशाल मिश्रा ने लोगों और यात्रियों से मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनियों का पालन करने की अपील की है. साथ ही उन्होंने किसी भी अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. उन्होंने कहा बारिश के दौरान भूस्खलन संभावित क्षेत्रों एवं नदी-नालों से दूर रहें. किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रशासन को सूचना दें. उन्होंने सभी से केवल आधिकारिक चैनल के जरिये दी जाने वाली सूचनाओं पर विश्वास करने की अपील की है.
गौर हो कि उत्तराखंड में इन दिनों मानसून जमकर बरस रहा है. कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं. जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं. जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क मार्ग भी बाधित हैं.वाहनों को अपने गंतव्यों तक जाने के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है. मौसम के हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी घोषित की है. इसके साथ ही एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं.
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