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उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी, कई जिलों में बारिश का अलर्ट, लैंडस्लाइड बढ़ाएगा परेशानी

देहरादून: उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी बारिश वाले होंगे. पिछले कई दिनों से लगातार कई जिलों में बारिश हो रही है. ऐसे में अब आने वाले 48 घंटे के लिए भी अलर्ट जारी होने के बाद यात्रियों और स्थानीय लोगों को भी विशेष एहतियात बरतनी होगी. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है.

उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ने वाला है. प्रदेश में अगले 48 घंटे बारिश के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं. मौसम विभाग ने 9 और 10 अगस्त को कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं 11 अगस्त को भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. लगातार बारिश के बीच अब अगले दो दिनों में तेज बारिश की संभावना ने यात्रियों और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है. पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और चट्टान गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं, जबकि मैदानी इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आ सकती है.

मौसम विभाग के मुताबिक 9 अगस्त को प्रदेश के चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इन जिलों में कुछ जगहों पर बेहद तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है. मौसम की स्थिति को देखते हुए इन तीनों जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी (ETV Bharat)

वहीं 9 अगस्त को टिहरी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है. इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. यानी इन क्षेत्रों में भी मौसम खराब रहने और तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी.

इसके बाद 10 अगस्त को भी बारिश का असर कम होता नहीं दिख रहा है. इस दिन देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर बारिश का बेहद तीव्र दौर देखने को मिल सकता है. साथ ही आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है. इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.