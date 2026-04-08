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मां सुरकंडा देवी मंदिर का कुदरत ने किया श्वेत श्रृंगार, बर्फबारी से खूबसूरत हुआ नजारा

उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से लौट आई ठंडक, सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर में भी बिछी बर्फ की सफेद चादर

Surkanda Devi Snowfall
सुरकुंडा देवी मंदिर का श्वेत श्रृंगार (फोटो सोर्स- Priest of Surkanda Temple)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 8, 2026 at 4:54 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 5:28 PM IST

4 Min Read
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टिहरी: उत्तराखंड में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो रही है. जिससे अप्रैल में भी सर्दी का अहसास लौट आया है. सिरकुट पर्वत पर मौजूद सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य और भी निखर गया है. साथ ही ऐसा लग रहा है कि कुदरत ने मां का श्वेत श्रृंगार किया हो. इसके अलावा पर्यटक स्थल धनौल्टी में भी नजारा देखते हुए बन रहा है.

अप्रैल में सुरकंडा देवी मंदिर में बर्फबारी से लोग हैरान: बता दें कि टिहरी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है. प्रसिद्ध सुरकंडा देवी मंदिर में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है. करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सुरकंडा शिखर पर अप्रैल महीने में बर्फ गिरना वाकई हैरान करने वाला है. अचानक मौसम परिवर्तन से पूरे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है.

आमतौर पर इस समय गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मौसम ने करवट बदल ली है. नई टिहरी और आसपास के इलाकों में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं, जिससे अप्रैल में जनवरी जैसी ठंड का एहसास हो रहा है. वहीं, यह मौसम परिवर्तन जहां एक ओर प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जनजीवन पर भी असर डाल रहा है.

Surkanda Devi Snowfall
सुरकुंडा देवी मंदिर में बर्फबारी (फोटो सोर्स- Priest of Surkanda Temple)

रामनगर में फिर निकले गर्म कपड़े, 15 साल बाद अप्रैल में पड़ रही ठंड: अप्रैल का महीना और ठंड का एहसास, रामनगर में मौसम ने ऐसा करवट ली कि लोगों को फिर से गर्म कपड़े निकालने पड़ गए. लगातार हो रही बारिश और गिरते तापमान ने ठंड की वापसी का एहसास करा दिया है. वही, बारिश से गेहूं आदि फसलों का भी नुकसान हो गया है.

आम तौर पर अप्रैल में जहां गर्मी की शुरुआत हो जाती है, वहीं इस बार मौसम बिल्कुल उलट नजर आ रहा है. बीते शाम से लगातार हो रही बारिश के बाद तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है. जिससे एक बार फिर ठंड का एहसाह होने लगा है. ठंडी हवाओं ने लोगों को सिहरने पर मजबूर कर दिया.

Surkanda Devi Snowfall
टिहरी में अलाव से खुद गर्माहट लेते लोग (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

रामनगर में एक बार फिर लोग जैकेट, स्वेटर और गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं. मौसम के इस बदले मिजाज ने न सिर्फ आम जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि कारोबार पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पिछले कई सालों में अप्रैल के महीने में ऐसा मौसम नहीं देखा.

ठंड के चलते बच्चों और बुजुर्गों को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ने भी इस बदले मौसम पर हैरानी जताई है. उनका कहना है कि अप्रैल महीने में करीब 15 सालों में इतनी ठंड देखने को मिल रही है. मौसम में परिवर्तन वाकई हैरान करने वाला है.

"पिछले 10 से 15 सालों में मैंने अप्रैल में इस तरह की ठंड पहली बार देखी है. आमतौर पर इस समय तक लोग गर्मी से राहत के उपाय ढूंढते हैं, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं और लोगों को फिर से गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं."- हरीश चंद्र दफौटी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री

मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते यह बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बारिश और ठंडी हवाओं का दौर बना हुआ है. फिलहाल, मौसम के इस बदले तेवर से लोगों को राहत भी है और परेशानी भी. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कब स्थिर होता है और गर्मी अपना असली रंग दिखाती है.

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Last Updated : April 8, 2026 at 5:28 PM IST

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SURKANDA DEVI SNOWFALL
SNOWFALL IN DHANAULTI TEHRI
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