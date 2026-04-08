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मां सुरकंडा देवी मंदिर का कुदरत ने किया श्वेत श्रृंगार, बर्फबारी से खूबसूरत हुआ नजारा

टिहरी: उत्तराखंड में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो रही है. जिससे अप्रैल में भी सर्दी का अहसास लौट आया है. सिरकुट पर्वत पर मौजूद सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य और भी निखर गया है. साथ ही ऐसा लग रहा है कि कुदरत ने मां का श्वेत श्रृंगार किया हो. इसके अलावा पर्यटक स्थल धनौल्टी में भी नजारा देखते हुए बन रहा है.

अप्रैल में सुरकंडा देवी मंदिर में बर्फबारी से लोग हैरान: बता दें कि टिहरी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है. प्रसिद्ध सुरकंडा देवी मंदिर में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है. करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सुरकंडा शिखर पर अप्रैल महीने में बर्फ गिरना वाकई हैरान करने वाला है. अचानक मौसम परिवर्तन से पूरे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है.

आमतौर पर इस समय गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मौसम ने करवट बदल ली है. नई टिहरी और आसपास के इलाकों में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं, जिससे अप्रैल में जनवरी जैसी ठंड का एहसास हो रहा है. वहीं, यह मौसम परिवर्तन जहां एक ओर प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जनजीवन पर भी असर डाल रहा है.

सुरकुंडा देवी मंदिर में बर्फबारी (फोटो सोर्स- Priest of Surkanda Temple)

रामनगर में फिर निकले गर्म कपड़े, 15 साल बाद अप्रैल में पड़ रही ठंड: अप्रैल का महीना और ठंड का एहसास, रामनगर में मौसम ने ऐसा करवट ली कि लोगों को फिर से गर्म कपड़े निकालने पड़ गए. लगातार हो रही बारिश और गिरते तापमान ने ठंड की वापसी का एहसास करा दिया है. वही, बारिश से गेहूं आदि फसलों का भी नुकसान हो गया है.