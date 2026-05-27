उत्तराखंड के इन जिलों में चार दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, सावधानियां बरतने के लिए गाइडलाइन जारी
उत्तराखंड में भारी रहेंगे अगले कुछ दिन, कई जिलों में आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी, इन जिलों के लोग बरतें सावधानी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 27, 2026 at 3:46 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से गर्मी की तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. मैदानी जिलों से लेकर पर्वतीय जिलों में बढ़े तापमान का असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं अगले कुछ दिनों तक चिलचिलाती धूप से राहत मिलने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र ने 28 मई को प्रदेश के तमाम पर्वतीय जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिसे देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जिला प्रशासन को तमाम सावधानियां बरतने संबंधित गाइडलाइन भी जारी कर दिया है. साथ ही सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं.
28 मई को इन जिलों में भारी बारिश का अनुमान: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, 28 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जारी अलर्ट के अनुसार, इन जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है. इन जिलों के अलावा प्रदेश के बाकी जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने एवं झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है. जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है.
29 मई को भी इन जिलों में हो सकती है झमाझम बारिश: आगामी 29 मई को उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने/ओलावृष्टि/झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है. साथ ही उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. इन जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों के अलावा बाकी जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने एवं झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
दिनांक 27.05.2026 को उत्तराखंड राज्य के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी I pic.twitter.com/ImHN9rWdHR— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) May 27, 2026
30 और 31 मई को भी आकाशीय बिजली और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना: इसी तरह 30 मई को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने एवं झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा 31 मई को पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने एवं झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भारी बारिश को लेकर जारी पूर्वानुमान को देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने तमाम सावधानियां बरतने संबंधित गाइडलाइन जारी किए हैं.
भारी बारिश के दौरान सावधानियां बरतने संबंधित गाइडलाइन जारी-
- पर्वतीय जिलों में जो भी ट्रेकर ट्रेकिंग पर जा रहे हैं, उन्हें बरसात के दौरान ट्रेकिंग की अनुमति न दी जाए.
- हर स्तर पर तत्परता एवं सुरक्षा बनाए रखते हुए आवागमन में नियंत्रण बरता जाए.
- किसी भी आपदा/दुर्घटना की स्थिति में तत्काल स्थलीय कार्रवाई करते हुए सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाए.
- आपदा प्रबंधन IRS प्रणाली के नामित सभी अधिकारी एवं विभागीय नोडल अधिकारी हाई अलर्ट में रहेंगे.
- NH, PWD, PMGSY, ADB, BRO, WB, CPWD आदि किसी भी मोटर मार्ग के बाधित होने पर उसे तत्काल खुलवाना सुनिश्चित करेंगे.
भारी बारिश के दौरान सावधानियां बरतने संबंधित गाइडलाइन जारी-
- सभी राजस्व उपनिरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी अपने क्षेत्रों में बने रहेंगे.
- सभी चौकी/थाने भी आपदा संबंधी उपकरणों एवं वायरलैस समेत हाई अलर्ट में रहेंगे.
- इस दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के मोबाइल फोन स्विच ऑफ नहीं होंगे.
- अधिकारीगण बरसाती, छाता, टार्च, हैलमेट और कुछ आवश्यक उपकरण एवं सामग्री अपने वाहनों में अपने स्तर से रखेंगे.
भारी बारिश के दौरान सावधानियां बरतने संबंधित गाइडलाइन जारी-
- कहीं लोगों के फंसे होने की स्थिति पर खाद्य सामग्री और मेडिकल की व्यवस्था की जाए.
- छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालयों में सावधानी बरती जाएं.
- असामान्य मौसम और भारी बारिश की चेतावनियों के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों के आवागमन अनुमति न दी जाए.
- नगर एवं कस्बाई क्षेत्रों में नालियों एवं कलवटों के अवरोधों को दूर किया जाए.
ये भी पढ़ें-