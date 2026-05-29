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उत्तराखंड में अजब गजब मौसम, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, गर्मी भी छुड़ा रही पसीना

मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में गरज के साथ बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 29, 2026 at 1:22 PM IST

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देहरादून/मसूरी/चमोली: उत्तराखंड में अजब गजब मौसम हो रहा है. प्रदेश के मैदानी इलाकों में जमकर गर्मी पड़ रही है. वहीं, पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है. मसूरी में बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी. आंधी-तूफान के कारण कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है. वहीं, चमोली जिले में बर्फबारी के बीच हेमकुंड साहिब की यात्रा हो रही है.

मसूरी में मूसलाधार बारिश: पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात आए तेज आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी. तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया. शहर के कई इलाकों में पेड़ गिरने, भवनों को नुकसान पहुंचने और सड़कें बाधित होने की घटनाएं सामने आईं. गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, वरना हादसे बड़े रूप ले सकते थे. मसूरी में विद्युत सेवा और पेयजल सेवा भी प्रभावित हो गई है.

सबसे ज्यादा नुकसान माल रोड स्थित बीएसएनएल कार्यालय क्षेत्र में देखने को मिला. तेज तूफान के चलते बीएसएनएल कार्यालय की टिन की छत उड़कर मुख्य सड़क पर आ गिरी. वहीं कार्यालय परिसर के पास खड़ा एक बड़ा पेड़ भी टूटकर भवन पर गिर पड़ा.कैमल बैक रोड क्षेत्र में भी तूफान का कहर देखने को मिला

स्थानीय लोगों का कहना है कि मसूरी में हर बरसात के मौसम में सूखे और जर्जर पेड़ खतरा बने रहते हैं. तेज बारिश और तूफान के दौरान ये पेड़ कभी भी गिर सकते हैं, जिससे जानमाल का बड़ा नुकसान होने की आशंका बनी रहती है. लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से तत्काल संयुक्त अभियान चलाकर खतरनाक पेड़ों को चिन्हित कर हटाने की मांग की है.

हेमकुंड साहिब में बर्फबारी: वहीं, दूसरी ओर चमोली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है. हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हो रही है. श्रद्धालु बर्फबारी के बीच यात्रा कर रहे हैं. 15 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पवित्र धाम इन दिनों सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ है. लेकिन कठिन मौसम भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पा रहा हैं.वहीं, प्रदेश के मैदानी इलाकों की बात करें तो हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, रुड़की में जमकर गर्मी पड़ रही है. जिससे लोग काफ परेशान हैं.

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