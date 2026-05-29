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उत्तराखंड में अजब गजब मौसम, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, गर्मी भी छुड़ा रही पसीना

देहरादून/मसूरी/चमोली: उत्तराखंड में अजब गजब मौसम हो रहा है. प्रदेश के मैदानी इलाकों में जमकर गर्मी पड़ रही है. वहीं, पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है. मसूरी में बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी. आंधी-तूफान के कारण कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है. वहीं, चमोली जिले में बर्फबारी के बीच हेमकुंड साहिब की यात्रा हो रही है.

मसूरी में मूसलाधार बारिश: पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात आए तेज आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी. तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया. शहर के कई इलाकों में पेड़ गिरने, भवनों को नुकसान पहुंचने और सड़कें बाधित होने की घटनाएं सामने आईं. गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, वरना हादसे बड़े रूप ले सकते थे. मसूरी में विद्युत सेवा और पेयजल सेवा भी प्रभावित हो गई है.

सबसे ज्यादा नुकसान माल रोड स्थित बीएसएनएल कार्यालय क्षेत्र में देखने को मिला. तेज तूफान के चलते बीएसएनएल कार्यालय की टिन की छत उड़कर मुख्य सड़क पर आ गिरी. वहीं कार्यालय परिसर के पास खड़ा एक बड़ा पेड़ भी टूटकर भवन पर गिर पड़ा.कैमल बैक रोड क्षेत्र में भी तूफान का कहर देखने को मिला

स्थानीय लोगों का कहना है कि मसूरी में हर बरसात के मौसम में सूखे और जर्जर पेड़ खतरा बने रहते हैं. तेज बारिश और तूफान के दौरान ये पेड़ कभी भी गिर सकते हैं, जिससे जानमाल का बड़ा नुकसान होने की आशंका बनी रहती है. लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से तत्काल संयुक्त अभियान चलाकर खतरनाक पेड़ों को चिन्हित कर हटाने की मांग की है.