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उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, नैनीताल जिले में कल बंद रहेंगे स्कूल, आदेश जारी

डीएम ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए एक दिन के अवकाश के आदेश जारी किए हैं.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2026 at 8:11 PM IST

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हल्द्वानी: उत्तराखंड में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है. जिसके कारण पहाड़ी जिलों ने जन जीवन अस्त व्यस्त है. बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर हैं. नैनीताल जिला प्रशासन ने बारिश के अलर्ट को देखते हुए कल स्कूलों की छुट्टी घोषित की है.

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए एक दिन के अवकाश के आदेश जारी किए हैं. कल आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे. विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक और कार्यालय स्टाफ को भी अवकाश अनुमन्य रहेगा.वहीं आवासीय शिक्षण संस्थान इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे.

नैनीताल जिले में मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने 7 सितंबर को सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का फैसला लिया है. मौसम के बिगड़ते मिजाज और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है. जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ललित मोहन रयाल ने 7 सितंबर, सोमवार को जिले के कक्षा 1 से 12 तक संचालित सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी विद्यालयों में एक दिवसीय अवकाश घोषित करने के आदेश जारी किए हैं.

इसके साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे. आदेश के तहत विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षक और कार्यालय स्टाफ के लिए भी अवकाश अनुमन्य रहेगा. प्रशासन के मुताबिक लगातार बारिश के कारण जिले के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में नदी, नाले और गधेरों में जलस्तर और जल प्रवाह बढ़ने की संभावना है.

वहीं संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है. ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है. मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

बारिश के अलर्ट के बाद बरतें सावधानियां

  1. घरों से अनावश्यक बाहर न निकलें.
  2. घरों की खिड़किया, दरवाज़े ठीक से बंद रखे.
  3. बिजली के उपकरणों को स्विच ऑफ रखें
  4. नालियों और गटर साफ रखें ताकि पानी जमा न हो
  5. बाहर निकलना पड़े तो पानी भरे इलाकों से दूरी बनाये.
  6. निचले इलाकों, नालों, नदियों और पुलों से दूर रहें.
  7. गाड़ी चलाते समय धीरे और सावधानी से चलाएं. पानी भरी सड़कों पर न घुसें
  8. बिजली के तार, खंभे या टूटे पेड़ों से दूर रहें
  9. अपने पास छतरी या रेनकोट जरूर रखें.

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