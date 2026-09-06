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उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, नैनीताल जिले में कल बंद रहेंगे स्कूल, आदेश जारी

हल्द्वानी: उत्तराखंड में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है. जिसके कारण पहाड़ी जिलों ने जन जीवन अस्त व्यस्त है. बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर हैं. नैनीताल जिला प्रशासन ने बारिश के अलर्ट को देखते हुए कल स्कूलों की छुट्टी घोषित की है.

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए एक दिन के अवकाश के आदेश जारी किए हैं. कल आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे. विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक और कार्यालय स्टाफ को भी अवकाश अनुमन्य रहेगा.वहीं आवासीय शिक्षण संस्थान इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे.

नैनीताल जिले में मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने 7 सितंबर को सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का फैसला लिया है. मौसम के बिगड़ते मिजाज और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है. जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ललित मोहन रयाल ने 7 सितंबर, सोमवार को जिले के कक्षा 1 से 12 तक संचालित सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी विद्यालयों में एक दिवसीय अवकाश घोषित करने के आदेश जारी किए हैं.