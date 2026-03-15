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नैनीताल जिले में मौसम ने बदली करवट, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, वापस लौटी ठंड

रामनगर: नैनीताल जिले के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रविवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली. तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई. जिससे पिछले दो दिनों से महसूस हो रही गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन साथ ही हल्की ठंड भी लौट आई है.

नैनीताल जिले के साथ ही आसपास के मैदानी इलाकों में रविवार सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. सुबह से ही आसमान में घने बादल छा गए. कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. इस बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई. जिससे मौसम एक बार फिर ठंडा हो गया है.

पिछले दो दिनों से जिले के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का असर बढ़ने लगा था. दोपहर के समय तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा था. कई लोगों ने तो यह मान लिया था कि अब ठंड पूरी तरह खत्म हो चुकी है. गर्मी का मौसम शुरू हो गया है. इसी कारण लोगों ने अपने सर्दियों के कपड़े समेटकर अलमारियों में रख दिए थे. रविवार सुबह हुई तेज बारिश ने मौसम का पूरा मिजाज बदल दिया. बारिश के बाद चली ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट आई और हल्की ठंड फिर महसूस होने लगी.इसका असर यह रहा कि लोगों को दोबारा अपने सर्दियों के कपड़े बाहर निकालने पड़े.