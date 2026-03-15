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नैनीताल जिले में मौसम ने बदली करवट, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, वापस लौटी ठंड

मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया था.

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नैनीताल में बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 15, 2026 at 1:39 PM IST

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रामनगर: नैनीताल जिले के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रविवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली. तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई. जिससे पिछले दो दिनों से महसूस हो रही गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन साथ ही हल्की ठंड भी लौट आई है.

नैनीताल जिले के साथ ही आसपास के मैदानी इलाकों में रविवार सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. सुबह से ही आसमान में घने बादल छा गए. कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. इस बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई. जिससे मौसम एक बार फिर ठंडा हो गया है.

पिछले दो दिनों से जिले के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का असर बढ़ने लगा था. दोपहर के समय तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा था. कई लोगों ने तो यह मान लिया था कि अब ठंड पूरी तरह खत्म हो चुकी है. गर्मी का मौसम शुरू हो गया है. इसी कारण लोगों ने अपने सर्दियों के कपड़े समेटकर अलमारियों में रख दिए थे. रविवार सुबह हुई तेज बारिश ने मौसम का पूरा मिजाज बदल दिया. बारिश के बाद चली ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट आई और हल्की ठंड फिर महसूस होने लगी.इसका असर यह रहा कि लोगों को दोबारा अपने सर्दियों के कपड़े बाहर निकालने पड़े.

रामनगर, पिरूमदारा, कालाढूंगी और हल्द्वानी जैसे मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम में आए इस बदलाव का साफ असर देखने को मिला. आज लोग जैकेट और गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि उन्होंने बढ़ती गर्मी को देखते हुए सर्दियों के कपड़े पहले ही संभाल कर रख दिए थे, लेकिन आज सुबह की बारिश के बाद उन्हें फिर से निकालना पड़ा.

स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मौसम अचानक गर्म हो गया था, जिससे लग रहा था कि मार्च महीने में ही गर्मी तेज होने लगी है. हालांकि आज हुई बारिश और ठंडी हवाओं के कारण मौसम काफी सुहावना हो गया है. लोगों का कहना है कि मार्च के महीने में इतनी जल्दी गर्मी का बढ़ना भी सही नहीं था. ऐसे में अचानक आई बारिश और ठंडक ने मौसम को संतुलित कर दिया है. फिलहाल जिले के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं. ठंडी हवाएं चल रही हैं. मौसम के इस बदले मिजाज ने एक बार फिर लोगों को सर्दियों की याद दिला दी है.

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