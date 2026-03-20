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उत्तराखंड में एक Emergency Alert से मचा हड़कंप, बढ़ी लोगों की बेचैनी, जानिये पूरा माजरा

Emergency Alert से मचा हड़कंप ( ETV Bharat )

देहरादून: मोबाइल पर अचानक तेज आवाज में बीप की आवाज गूंजने लगी तो हर कोई हैरान रह गया. वाइब्रेशन के साथ आई ये बीप की आवाज एक खास संदेश भी दे रही थी. जिसमें मौसम को लेकर अगले 24 घंटे का अलर्ट दिखाई दे रहा था. खास बात ये है कि ये इमरजेंसी अलर्ट एक साथ तमाम फोन पर आया. जिसके कारण लोगों में कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति बन गई. उत्तराखंड में बदले मौसम के मिजाज के बीच मोबाइल फोन पर अचानक आए Emergency Alert ने लोगों के बीच चर्चा और हल्की दहशत का माहौल पैदा कर दिया. शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे और फिर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच एकाएक कई लोगों के मोबाइल फोन तेज आवाज के साथ बजने लगे. खास बात यह रही कि आसपास मौजूद लगभग सभी लोगों के फोन पर एक ही समय में यह अलर्ट आया. जिससे लोगों में उत्सुकता के साथ-साथ चिंता भी देखने को मिली. दरअसल यह अलर्ट उत्तराखंड में खराब मौसम की संभावनाओं को लेकर जारी किया गया था. इस Emergency Alert में प्रदेश के कई जिलों में बारिश, बर्फबारी और बिजली कड़कने की आशंका जताई गई. जिन जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई, उनमें बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग शामिल हैं. अलर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि अगले 24 घंटे के भीतर इन इलाकों में मौसम खराब हो सकता है और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है. मौसम Emergency Alert (ETV Bharat) पिछले 48 घंटों से राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है. जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश जारी रह सकती है. इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है. इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.