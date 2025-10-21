उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, जल्द दस्तक देगी ठंड, बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान
उत्तराखंड में 22 अक्टूबर को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया है.
देहरादून: उत्तराखंड में दीपावली के बाद मौसम बदलने की संभावना है. मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के हिसाब से 21 अक्टूबर को प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो यहां मौसम शुष्क रहेगा.मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 21 अक्टूबर को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश की संभावना है. वहीं. 22 अक्टूबर से प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है.
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अब गुलाबी ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है. दीपावली के बाद ये ठंज बढ़ने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने भी कुछ ऐसा ही पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में 21 और 22 अक्टूबर को बारिश की संभावना है. जिससे मौसम बदलेगा. इस बारिश के प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में ठंड का बढ़ना लाजमी है. इसके साथ ही हल्की बर्फबारी की आशंका भी जताई गई है.
बता दें बीते महीनों में उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा है. इस दौरान भारी बारिश से कई संपर्क मार्ग भूस्खलन और पहाड़ी से मलबा गिरने से बाधित रहे. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.
उत्तराखंड से मानसून 26 सितंबर को पूरी तरह विदाई ले चुका है. इस बार मानसून सीजन का आकलन पिछले मानसून सीजन से करें तो 2024 में 9% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई. इसमें राज्य के 69% एरिया में सामान्य बारिश हुई. 23 प्रतिशत क्षेत्र ऐसा था, जहां सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी. आठ फ़ीसदी क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड हुई.
ये रहे बारिश के आंकड़े
- इस मानसून सीजन कुल 22 फ़ीसदी ज्यादा बारिश हुई.
- बागेश्वर जिले में सामान्य से 241 फ़ीसदी ज्यादा बारिश हुई
- टिहरी गढ़वाल में सामान्य से 58 फीसदी ज्यादा बारिश हुई
- हरिद्वार में सामान्य से 55 फ़ीसदी ज्यादा बारिश हुई है
- पौड़ी गढ़वाल जिले में सामान्य से भी 30 फ़ीसदी कम बारिश हुई
- चंपावत में 7 फ़ीसदी कम बारिश रिकार्ड की गई