उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, जल्द दस्तक देगी ठंड, बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान

देहरादून: उत्तराखंड में दीपावली के बाद मौसम बदलने की संभावना है. मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के हिसाब से 21 अक्टूबर को प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो यहां मौसम शुष्क रहेगा.मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 21 अक्टूबर को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश की संभावना है. वहीं. 22 अक्टूबर से प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है.

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अब गुलाबी ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है. दीपावली के बाद ये ठंज बढ़ने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने भी कुछ ऐसा ही पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में 21 और 22 अक्टूबर को बारिश की संभावना है. जिससे मौसम बदलेगा. इस बारिश के प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में ठंड का बढ़ना लाजमी है. इसके साथ ही हल्की बर्फबारी की आशंका भी जताई गई है.