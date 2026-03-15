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रुद्रपुर में बारिश के साथ ओलावृष्टि, किसानों की बढ़ी चिंता, गेहूं की फसल को नुकसान

रुद्रपुर: गर्मी का मौसम शुरू होते ही मौसम ने अचानक करवट ले ली है. ऊधम सिंह नगर जिले में तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. कई जगहों पर गेहूं की तैयार फसल तेज हवाओं के कारण खेतों में गिर गई है. जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है. बेमौसम बारिश और ओलों की मार से किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है.

ऊधम सिंह नगर जिले में गर्मी की शुरुआत के साथ ही मौसम ने अचानक करवट ले ली. सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे. देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई.जिससे मौसम में अचानक ठंडक बढ़ गई. लोगों को एक बार फिर गर्म कपड़े निकालने पड़े.



बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने जहां आम लोगों को ठंड का एहसास कराया है. वहीं किसानों की चिंताएं काफी बढ़ा दी हैं. जिले के कई क्षेत्रों में गेहूं की फसल पककर तैयार खड़ी थी, लेकिन तेज हवा और बारिश के कारण कई खेतों में गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई है. इससे किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है.

जसपुर क्षेत्र में सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे. हल्की बारिश का दौर जारी रहा. मौसम में आई ठंडक के कारण लोगों को फिर से सर्दी का एहसास होने लगा है. वहीं किसानों की निगाहें अब आसमान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यदि बारिश का सिलसिला लंबे समय तक जारी रहता है तो गेहूं और सरसों की फसल को गंभीर नुकसान हो सकता है.

बाजपुर क्षेत्र में भी बारिश के साथ काफी देर तक ओलावृष्टि होती रही. खेतों में गिरे ओलों और लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. गेहूं और सरसों की फसल इस समय पूरी तरह पककर तैयार है. फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी है. ऐसे में यदि तेज बारिश और ओलावृष्टि होती है तो फसल की गुणवत्ता खराब होने के साथ-साथ उत्पादन में भी भारी गिरावट आ सकती है.