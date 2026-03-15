ETV Bharat / state

रुद्रपुर में बारिश के साथ ओलावृष्टि, किसानों की बढ़ी चिंता, गेहूं की फसल को नुकसान

बारिश के साथ काफी देर तक ओलावृष्टि होती रही. खेतों में गिरे ओलों और लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं

RUDRAPUR RAIN AND HAILSTORM
बारिश के साथ ओलावृष्टि (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 15, 2026 at 3:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: गर्मी का मौसम शुरू होते ही मौसम ने अचानक करवट ले ली है. ऊधम सिंह नगर जिले में तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. कई जगहों पर गेहूं की तैयार फसल तेज हवाओं के कारण खेतों में गिर गई है. जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है. बेमौसम बारिश और ओलों की मार से किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है.

ऊधम सिंह नगर जिले में गर्मी की शुरुआत के साथ ही मौसम ने अचानक करवट ले ली. सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे. देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई.जिससे मौसम में अचानक ठंडक बढ़ गई. लोगों को एक बार फिर गर्म कपड़े निकालने पड़े.

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने जहां आम लोगों को ठंड का एहसास कराया है. वहीं किसानों की चिंताएं काफी बढ़ा दी हैं. जिले के कई क्षेत्रों में गेहूं की फसल पककर तैयार खड़ी थी, लेकिन तेज हवा और बारिश के कारण कई खेतों में गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई है. इससे किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है.

जसपुर क्षेत्र में सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे. हल्की बारिश का दौर जारी रहा. मौसम में आई ठंडक के कारण लोगों को फिर से सर्दी का एहसास होने लगा है. वहीं किसानों की निगाहें अब आसमान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यदि बारिश का सिलसिला लंबे समय तक जारी रहता है तो गेहूं और सरसों की फसल को गंभीर नुकसान हो सकता है.

बाजपुर क्षेत्र में भी बारिश के साथ काफी देर तक ओलावृष्टि होती रही. खेतों में गिरे ओलों और लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. गेहूं और सरसों की फसल इस समय पूरी तरह पककर तैयार है. फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी है. ऐसे में यदि तेज बारिश और ओलावृष्टि होती है तो फसल की गुणवत्ता खराब होने के साथ-साथ उत्पादन में भी भारी गिरावट आ सकती है.

मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई थी, जो अब सही साबित होती नजर आ रही है. अचानक बदले मौसम ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है. वहीं किसानों के लिए यह मौसम चिंता का कारण बन गया है. फिलहाल किसान उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम जल्द साफ हो जाए ताकि उनकी मेहनत से तैयार हुई फसल को ज्यादा नुकसान न हो. वहीं प्रशासन और कृषि विभाग भी मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

पढे़ं- केदारनाथ में बारिश के साथ बर्फबारी, शून्य से नीचे पहुंचा टेंपरेचर, अलर्ट ITBP जवान

पढे़ं- नैनीताल जिले में मौसम ने बदली करवट, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, वापस लौटी ठंड

TAGGED:

उत्तराखंड वेदर अलर्ट
रुद्रपुर में बेमौसम बारिश
रुद्रपुर बारिश ओलावृष्टि
RUDRAPUR RAIN AND HAILSTORM
RUDRAPUR RAIN AND HAILSTORM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.