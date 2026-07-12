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वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ियों की जांच, 10 दिन में रिपोर्ट तलब, सख्त हुये गढ़वाल कमिश्नर

कमिश्नर कार्यालय ने गड़बड़ियों की जांच मामले में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 10 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए.

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उत्तराखंड वक्फ संपत्तियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 12, 2026 at 2:00 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों को खुर्द बुर्द करने से जुड़ी जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है. स्थिति यह है कि अब खुद कमिश्नर कार्यालय को इस पर दखल देते हुए जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश देने पड़ रहे हैं. मामला करोड़ों की संपत्तियो में गड़बड़ी से जुड़ा है. लिहाजा इसे गंभीरता से लेने के निर्देशजारी हुए हैं. साथ ही 10 दिन में जांच आख्या देने के लिए भी कहा गया है.

उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच अब तक आगे नहीं बढ़ पाने पर गढ़वाल कमिश्नर कार्यालय ने सख्त रुख अपनाया है. करोड़ों रुपये की वक्फ परिसंपत्तियों से जुड़े इस मामले में जांच रिपोर्ट लंबित रहने पर कमिश्नर कार्यालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों का मानना है कि जांच में हो रही देरी के कारण मामले का निस्तारण प्रभावित हो रहा है, जबकि शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए जल्द कार्रवाई आवश्यक है.

उत्तराखंड समेत देशभर में वक्फ बोर्ड के अधीन बड़ी संख्या में भूमि और अन्य परिसंपत्तियां हैं. समय-समय पर इन संपत्तियों पर अतिक्रमण, रिकॉर्ड में गड़बड़ी और संपत्तियों के दुरुपयोग जैसे आरोप सामने आते रहे हैं. हालांकि, अधिकांश मामलों में शिकायतों के बावजूद जांच और कार्रवाई अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाई. उत्तराखंड में भी इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां शिकायत दर्ज होने और जांच के आदेश जारी होने के बावजूद अब तक संबंधित जांच रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है.

इसी स्थिति को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर कार्यालय ने देहरादून के जिलाधिकारी को पत्र भेजकर जांच आख्या में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है. पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि शिकायत प्राप्त होने के बाद जिलाधिकारी स्तर से जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन अब तक रिपोर्ट कमिश्नर कार्यालय को नहीं भेजी गई. इसके चलते पूरे प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलंब हो रहा है.

दरअसल उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ संपत्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायत शासन से की थी. शिकायत में दावा किया गया था कि वक्फ बोर्ड की कई महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों से जुड़े दस्तावेज कार्यालय से गायब हैं. जिससे संपत्तियों के वास्तविक रिकॉर्ड और उनके प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इसे गंभीर मामला मानते हुए शासन स्तर पर जांच के निर्देश जारी किए गए थे.

इसी क्रम में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारियों से कहा गया था कि वे अपने-अपने जिलों में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड और अन्य अभिलेखों के आधार पर वक्फ संपत्तियों की स्थिति स्पष्ट करते हुए विस्तृत जांच आख्या प्रस्तुत करें. उद्देश्य यह था कि वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड और सरकारी अभिलेखों का मिलान कर यह पता लगाया जा सके कि कहीं संपत्तियों में फर्जीवाड़ा, रिकॉर्ड में हेरफेर या अवैध कब्जे जैसी स्थिति तो नहीं है.

अब कमिश्नर कार्यालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 10 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए. जिससे शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके. यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या फर्जीवाड़ा सामने आता है तो ऐसे मामलों को लैंड फ्रॉड समन्वय समिति के समक्ष भी रखा जाएगा. जिससे आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि उन्होंने पहले ही वक्फ की कई परिसंपत्तियों के खुर्द-बुर्द होने और रिकॉर्ड में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया था. उनका कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच कराए जाने की भी मांग की गई है. शम्स का मानना है कि जिलाधिकारियों की रिपोर्ट सामने आने के बाद कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर हो सकते हैं. यदि कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का रास्ता भी साफ होगा.

अब निगाहें जिलाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं. माना जा रहा है कि इन रिपोर्टों के आधार पर न केवल वक्फ संपत्तियों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि यदि अनियमितताओं की पुष्टि होती है तो संबंधित मामलों में कानूनी कार्रवाई और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए भी आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी.उधर देहरादून जिलाधिकारी आशीष चौहान ने इस मामले में गंभीरता के साथ कार्यवाही तेज करने का भरोसा दिलाया आया है. जिससे जल्द से जल्द जांच आख्या भेजी जा सके.

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