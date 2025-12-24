ETV Bharat / state

वक्फ माफिया का धुंआ निकालेगी धामी सरकार, खटीमा में बोले शादाब शम्स

खटीमा: उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स खटीमा दौरे पर पहुंचे. खटीमा में जामा मस्जिद प्रशासक कामिल खान से उन्होंने इस अवसर पर मुलाकात की. कामिल खान के नेतृत्व में राज्य मंत्री शादाब शम्स का जामा मस्जिद पहुंचने पर माल्यार्पण कर भव्य स्वागत अभिनंदन किया. शादाब शम्स ने वक़्फ़ संपत्तियों के संरक्षण, पारदर्शी प्रबंधन तथा समाज के शैक्षिक-सामाजिक उत्थान के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने वक्फ की सम्पत्ति के खुर्द बुर्द करने वालो को वक्फ माफियाओं घोषित कर वक्फ बिल के माध्यम से उन पर नकेल कसने की बात कही.

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा देश भर में मोदी सरकार द्वारा उम्मीद एक्ट के माध्यम से संरक्षण करने एवं वक्फ माफियाओं पर नकेल कस रही है. उन्होंने कहा वक्फ की लूट को रोकने के लिए मोदी सरकार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई है. उन्होंने उम्मीद पोर्टल में तमाम वक्फ संपत्तियों को दर्ज करने की भी अपील की. उन्होंने कहा वह पहले भी कह चुके हैं कि वक्फ लूट के अड्डे बन चुके हैं. उनके अध्यक्ष पदाधिकारी कर्मचारी सब चोर हैं, इसलिए वक्फ माफियाओं पर नकेल कसने के लिए धामी एवं मोदी सरकार काम कर रही है.

खटीमा पहुंचे शादाब शम्स (ETV Bharat)

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा वक्फ संपत्तियों में खैरात और जकात का पैसा. यतीमो, वैवाह मांओ के हक का पैसा लगा है, इसलिए जो इन संपत्तियों को लूटने का काम करेगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. शादाब शम्स ने कहा जो लोग भी वक्फ की संपत्ति के कागजात जानबूझकर अपलोड नहीं कराएगे उन्हें वक्फ माफिया की श्रेणी में रखेंगे. वक्फ को अल्लाह की संपत्ति कहते हैं, इसलिए उसका हिसाब किताब भी साफ सुधरा होना चाहिए.