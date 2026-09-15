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नए डॉप्लर रडार के इंतजार में उत्तराखंड, हर साल आपदा के बाद उठते हैं सवाल!

यही वजह है कि चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर मौसम निगरानी की जरूरत लगातार महसूस होती रही है. बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्रों में अचानक मौसम खराब होने का असर यात्रियों, स्थानीय निवासियों और सड़क संपर्क पर पड़ता है.

उत्तराखंड में मौसम की सटीक जानकारी की चुनौतियां: उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां मौसम पूर्वानुमान को और अधिक चुनौती बना देती है. ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और सीमित संचार व्यवस्था के चलते किसी एक स्थान पर दर्ज मौसम की जानकारी दूसरे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को पूरी तरह नहीं बता पाता है.

साल 2023 में मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पांच छोटे डॉप्लर रडार लगाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन उस समय भी अंतिम स्वीकृति का इंतजार होता रहा. उस दिशा में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई. ऐसे में अब प्रदेश के तीन स्थानों पर डॉप्लर रडार लगाए जाने की चर्चाएं चल रही है.

उत्तराखंड में नए डॉप्लर रडार लगाने की कवायद और इंतजार: उत्तराखंड में नए डॉप्लर रडार लगाने की चर्चा पिछले कई सालों से हो रही है. कभी भूमि चयन, कभी रक्षा मंत्रालय से अनुमति और कभी केंद्र व राज्य विभागों के बीच समन्वय की प्रक्रिया के चलते परियोजना आगे बढ़ती दिखाई दी.

देहरादून: उत्तराखंड में मानसून के दौरान बादल फटने, अतिवृष्टि, भूस्खलन और अचानक बाढ़ की घटनाएं हर साल जनजीवन को प्रभावित करती हैं. प्रदेश के पर्वतीय जिलों चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पिथौरागढ़ में मौसम कुछ ही मिनटों में करवट ले लेता है. ऐसे में स्थानीय स्तर पर सटीक और तत्काल मौसम निगरानी के लिए प्रस्तावित डॉप्लर मौसम रडार अब भी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर पाए हैं. सालों से मौसम निगरानी तंत्र कागजों में अटका हुआ है.

प्रस्तावित ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन: उत्तराखंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए रक्षा भू-स्थानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआरई) की ओर से राज्य के 9 जिलों में ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन (एडब्ल्यूएस) स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया था. सबसे ज्यादा 8 एडब्ल्यूएस उत्तरकाशी और टिहरी जिले में लगाए जाने की बात कही गई थी.

इसके अलावा पौड़ी में 7, देहरादून में 5, रुद्रप्रयाग में 3, बागेश्वर में 3, अल्मोड़ा में 2 और नैनीताल में 1 और हरिद्वार में 1 एडब्ल्यूएस स्थापित किया जाना था. इसके साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से देहरादून, अल्मोड़ा, चंपावत और चमोली जिलों में से किन्हीं तीन जिलों में डॉप्लर रडार लगाए जाने पर जोर दिया गया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं हो पाया है.

उत्तराखंड में प्रस्तावित ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन (फोटो- ETV Bharat)

हालांकि, कालसी, पंतनगर और रुड़की में डॉप्लर रडार लगाए जाने की कागजी कार्रवाई चल रही है. इस योजना के तहत बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और रडार स्थापित करने के साथ ही उसके संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भारत मौसम विज्ञान विभाग की रहेगी.

वर्तमान समय में प्रदेश के तीन स्थानों पर डॉप्लर रडार लगाए जाने के लिए आईएमडी में कमेटी का गठन किया है. जिसकी एक बैठक हो चुकी है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कमेटी की कुछ और बैठकों के बाद ये तय कर लिया जाएगा कि कितनी संख्या में किस तरह के उपकरण लगाए जाने हैं. उसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे. उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सीएस तोमर ने बताया कि,

उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सीएस तोमर का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

क्या बोले आपदा प्रबंधन सचिव? वहीं, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि वर्तमान समय में तीन डॉप्लर रडार संचालति हैं, जिसको बढ़ाए जाने पर जोर दिया जा रहा है. इसके लिए उन्होंने आईएमडी के डीजी से मुलाकात की थी. साथ ही अनुरोध किया था कि प्रदेश में जहां पर भी गैप एरिया है, वहां पर डॉप्लर रडार या ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाने पर विचार किया जाए.

साथ ही ये भी कहा गया था कि जहां पर आईएमडी लगा सकता है, वहां पर आईएमडी लगाए, नहीं तो आपदा प्रबंधन विभाग लगाएगा. जिसको लेकर आईएमडी की स्टडी चल रही है. ऐसे में जगहों को चिन्हित करने के बाद जब आईएमडी बताएगा, उसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग रडार लगाएगा.

उन्होंने बताया कि इसके लिए आईएमडी में कमेटी भी बनी हुई है, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग के एक्सपर्ट्स भी शामिल है. इस कमेटी की बैठक भी हो चुकी है. ऐसे में फिलहाल कमेटी के लोग विचार कर रहे हैं कि कितनी संख्या में, किस प्रकार के उपकरण और उन उपकरणों के स्पेसिफिकेशन क्या होंगे? इससे संबंधित रिपोर्ट मिलने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग लगाने की कार्रवाई करेगा.

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