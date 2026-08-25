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सितंबर में सामने आएगा विकसित उत्तराखंड का विजन डॉक्यूमेंट, सेतु आयोग की रिसर्च और सिफारिशों पर तैयार हुआ रोडमैप

सेतु आयोग कैसे करता है काम?: सेतु आयोग को सामान्य सरकारी विभाग की तरह किसी योजना को सीधे लागू करने वाली संस्था के तौर पर नहीं देखा जाता. इसका प्रमुख काम सरकार को नीति अनुसंधान, विश्लेषण, रणनीतिक सुझाव और विकास संबंधी परामर्श उपलब्ध कराना है. केंद्र की राज्य सहायता मिशन की अवधारणा में भी राज्यों की अपने संस्थान को मजबूत करने, निगरानी और मूल्यांकन और डेटा विश्लेषण को बेहतर बनाने और विकास के प्रमुख विकास सोर्स की पहचान करने पर जोर दिया गया है.

विजन डॉक्यूमेंट में क्या होगा? सेतु आयोग की ओर से किए जा रहे अध्ययन में अर्थव्यवस्था, रोजगार और कौशल विकास से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, शहरीकरण, अवसंरचना, पलायन, पर्यावरण और डिजिटल गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है. मकसद यह है कि आने वाले सालों के लिए केवल सामान्य लक्ष्य निर्धारित न हों, बल्कि उनके लिए स्पष्ट प्राथमिकताएं, संकेतक और मापनीय परिणाम भी तय किए जाएं. इसी दिशा में आयोग 'विकसित उत्तराखंड-2047' के लिए संकेतक ढांचा तैयार कर रहा है. यानी आने वाले वर्षों में यह मापने की व्यवस्था भी होगी कि सरकार की नीतियों और योजनाओं से राज्य वास्तव में अपने तय किए गए लक्ष्यों की ओर कितना आगे बढ़ रहा है.

विजन-2047 की प्रक्रिया में सिर्फ भविष्य के लक्ष्य तय करने के बजाय यह भी देखने पर जोर दिया जा रहा है कि उत्तराखंड की मौजूदा आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, आने वाले वर्षों में राज्य के सामने कौन-कौन सी चुनौतियां होंगी और किन क्षेत्रों को विकास का प्रमुख इंजन बनाया जा सकता है. पहले भी राज्य के लिए विजन-2030 जैसे दस्तावेज तैयार किए गए हैं. लेकिन इस बार 2047 तक के लिए अधिक डेटा आधारित, परिणाम केंद्रित और समय-समय पर समीक्षा किए जा सकने वाले ढांचे पर जोर है.

उत्तराखंड के लिए अगले दो दशकों के विकास का रोडमैप अब सामने आने वाला है. सितंबर महीने में राज्य सरकार 'विकसित उत्तराखंड-2047' का विजन डॉक्यूमेंट पेश करने की तैयारी में है. इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में राज्य के नीति सलाहकारी संस्थान सेतु आयोग की अहम भूमिका है. आयोग ने अलग-अलग क्षेत्रों में लंबे अध्ययन, आंकड़ों के विश्लेषण, विशेषज्ञों और संबंधित संस्थानों के साथ विमर्श और मौजूदा योजनाओं के मूल्यांकन के आधार पर कई नीतिगत सुझाव तैयार किए हैं. इन्हीं सुझावों और सिफारिशों को व्यापक विजन डॉक्यूमेंट का आधार बनाया जा रहा है.

देहरादून: उत्तराखंड को 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में सरकार सितंबर महीने में बड़ा विजन डॉक्यूमेंट सामने रखने जा रही है. सेतु आयोग की लंबी रिसर्च, विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन, आंकड़ों के विश्लेषण और विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर तैयार हो रहे इस दस्तावेज में राज्य के विकास की दीर्घकालिक दिशा और प्राथमिकताएं तय होंगी.

उत्तराखंड इसी व्यवस्था के तहत सेतु को अपनी राज्य स्तरीय संस्था के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. आयोग किसी विषय पर पहले समस्या और उपलब्ध आंकड़ों का अध्ययन करता है. इसके बाद संबंधित विभागों, विश्वविद्यालयों, विशेषज्ञ संस्थानों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और अन्य हितधारकों से इनपुट लिया जाता है. इसके आधार पर नीति विकल्प और सुधार के सुझाव तैयार किए जाते हैं. इसके बाद योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन भी किया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि सरकारी हस्तक्षेप का वास्तविक असर क्या रहा.

आयोग सरकार को विशेष इनपुट और साक्ष्य-आधारित नीति विकल्प उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभिन्न नीतियों और योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए फ्रेमवर्क विकसित करने, खोज और नवाचार को बढ़ावा देने तथा टेक्नोलॉजी को पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन से जोड़ने की भूमिका निभाता है.

-मनोज कुमार पंत, निदेशक, सेतु आयोग उत्तराखंड-

आयोग में कौन-कौन करता है काम? सेतु आयोग में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निदेशक स्तर के अधिकारी, डोमेन लीड्स, सलाहकार और विभिन्न तकनीकी एवं शोध से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं. यानी अलग-अलग विषयों के लिए विशेषज्ञता आधारित टीम काम करती है. मौजूदा व्यवस्था में आयोग के सीईओ के तौर पर शत्रुघ्न सिंह और डायरेक्टर के तौर पर डॉ. मनोज कुमार पंत समेत अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े अधिकारी और सलाहकार काम कर रहे हैं. इस मॉडल में आयोग अकेले काम करने के बजाय विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, सरकारी विभागों और विशेषज्ञ संगठनों को भी प्रक्रिया में शामिल करता है.

पांच बड़े क्षेत्रों में चल रहा काम: वर्तमान में आयोग का काम पांच प्रमुख क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है. अर्थव्यवस्था और कौशल विकास के तहत बायो एनर्जी नीति, वन पंचायत नियमावली और सहकारिता नीति के प्रारूप, भविष्य के कौशल, डिजिटल एवं रोजगार योग्यता कौशल, किसानों की बाजार पहुंच और विदेशी प्लेसमेंट सेल जैसे विषयों पर काम चल रहा है. अवसंरचना और कल्याण के क्षेत्र में एकीकृत स्मार्ट ग्राम केंद्र, जेईई उत्कृष्टता केंद्र, हॉस्पिटैलिटी स्किल सेंटर, एनीमिया और मातृ-शिशु स्वास्थ्य से जुड़े हस्तक्षेप और एम्स ऋषिकेश के सहयोग से ट्रॉमा केयर और टेलीमेडिसिन को मजबूत करने की पहल शामिल है.

शहरी विकास में नगरीय निकायों को अधिकारों के हस्तांतरण, ठोस कचरा प्रबंधन और नए शहरी कानून की जरूरत का अध्ययन किया जा रहा है. वहीं निगरानी और मूल्यांकन के तहत मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, अमृत सरोवर, सीमांत क्षेत्र विकास और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है. पांचवां क्षेत्र डाटा विश्लेषण और सामग्री संचालन है. राज्य डेटा गवर्नेंस नीति के जरिए सरकारी सेवाओं और योजनाओं को ज्यादा डेटा आधारित बनाने का प्रयास है.

-दिनेश अग्रवाल, सलाहकार सेतु आयोग-

विकसित उत्तराखंड का वास्तविक आधार पर्वतीय गांव होने चाहिए. प्रत्येक पर्वतीय गांव तक बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की मजबूत व्यवस्था पहुंचाना जरूरी है. जब गांवों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, तभी पलायन को रोकने, स्थानीय आजीविका को मजबूत करने और गांवों को टिकाऊ बनाने की दिशा में वास्तविक परिणाम हासिल किए जा सकेंगे.

-दिनेश अग्रवाल, सलाहकार सेतु आयोग-

सेतु आयोग का मूल उद्देश्य नीति निर्माण को आंकड़ों, शोध और जमीनी वास्तविकताओं से जोड़ना है. विकसित उत्तराखंड-2047 के विजन को तैयार करते समय अलग-अलग क्षेत्रों की संभावनाओं, चुनौतियों और भविष्य की जरूरतों का व्यापक अध्ययन किया जा रहा है, ताकि विजन डॉक्यूमेंट केवल लक्ष्य निर्धारित करने वाला दस्तावेज न होकर परिणाम आधारित विकास का रोडमैप बने.

अब सितंबर में सरकार के सामने आने वाला विजन डॉक्यूमेंट इस पूरी कवायद का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम माना जा रहा है. इसके जरिए 2047 तक उत्तराखंड को किस दिशा में ले जाना है, किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी है और विकास की प्रगति को किस तरह मापा जाएगा? इन सवालों का व्यापक रोडमैप सामने आने की उम्मीद है. सरकार के लिए असली चुनौती इसके बाद शुरू होगी, जब सेतु आयोग की सिफारिशों को विभागीय योजनाओं, बजट और जमीन पर होने वाले काम में बदलना होगा.

-मनोज कुमार पंत, निदेशक, सेतु आयोग उत्तराखंड-

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