देहरादून में उत्तराखंड वर्चुअल बाजार का उड़ान फेस्ट, 8 इंस्पायरिंग महिलाएं सम्मानित

ये फेस्ट इंस्पायरिंग वूमेन, सब्सटेंड ऑफ उत्तराखंड नाम से महिला सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है.

UDAAN FESTIVAL IN DEHRADUN
उत्तराखंड वर्चुअल बाजार का उड़ान फेस्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 21, 2025 at 10:01 AM IST

देहरादून: प्रदेश में महिला उद्यमियों के सबसे बड़ा ग्रुप उत्तराखंड वर्चुअल बाजार के उड़ान महोत्सव की शुरुआत हो गई है. उड़ान महोत्सव में उद्यम के साथ अन्य सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को भी एक मंच पर लाकर सम्मानित किया गया.

कोविड महामारी के दौरान कुछ महिला उद्यमियों ने वर्चुअल बाजार शुरू किया. आज यह 300 महिला उद्यमियों का ग्रुप बन चुका है. अपने इस वर्चुअल बाजार के माध्यम से तकरीबन तीन हजार महिलाओं को रोजगार से जोड़ रहें हैं. उत्तराखंड वर्चुअल बाजार के वार्षिक महोत्सव उड़ान की शुरुआत देहरादून के लीची बाग में हुई. यहां वर्चुअल बाजार द्वारा लगाए गई एग्जीबिशन में 75 से ज्यादा महिला उद्यमियों ने अपने स्टॉल लगाये हैं. वहीं, कई महिला उद्यमियां यहां वर्कशॉप चला रही हैं.

विशुद्ध रूप से उत्तराखंड की तकरीबन 300 से ज्यादा महिला उद्यमियों के ग्रुप वाला यह वर्चुअल बाजार आज महिला स्वरोजगार, आप निर्भर भारत और स्वदेशी के क्षेत्र में बड़ी पहचान बनता जा रहा है. इस ग्रुप में महिला उद्यमी, कारीगर बहनों, कलाकार, स्टार्टअप से जुड़ी महिलाएं एक साथ काम करती हैं. इस बार इस फेस्टिवल की शुरुआत पर वर्चुअल बाजार के संस्थापकों ने समाज के अलग-अलग क्षेत्र में मुकाम हासिल करने वाली तकरीबन 8 महिलाओं को सम्मानित किया. इन महिलाओं में राजनीतिक क्षेत्र से सविता कपूर, समाजसेवी मरीन बाथ, आरजे रजत शक्ति, प्रतिकार प्रिया बहल, लेखिका बिजॉया साबियान, परफार्मिंग आर्ट, लिटरेचर आर्ट में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली ऊषा, यूवा महिला उद्यमी शुभा और ज्ञानांदा बालिका स्कूल की फाउंडर प्रिंसिपल मीनाक्षी शामिल थी.

उत्तराखंड वर्चुअल बाजार की फाइंडिंग टीम मेंबर और हैप्पी होम्स क्यूरेटेड होम्स डेकोर ज्योति सिंह राठौड़ ने बताया उनके वार्षिक उड़ान फेस्ट का सातवां एडिशन है. उन्होंने बताया उड़ान फेस्ट उद्घाटन के मौके पर इंस्पायरिंग वूमेन, सब्सटेंड ऑफ उत्तराखंड नाम से महिला सम्मान समारोह आयोजित किया है. उन्होंने बताया इस कार्यक्रम से केवल उद्यमी महिलाओं को ही नहीं बल्कि देहरादून शहर के आसपास और निम्न तबके से जुड़ी हथकरघा और हैंडलूम में काम करने वाली महिलाओं को भी लाभ मिलता है. उन्हें भी बाजार उपलब्ध कराया जाता है.

