उत्तराखंड में UCC लागू होने के एक वर्ष पूरे, सीएम धामी ने दिया संबोधन, जानिये बड़ी बातें

सीएम धामी ने कहा बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं ने संविधान में एक समान कानून का उल्लेख किया था. सीएम धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने 2022 के दृष्टिपत्र में इस कानून को लागू करने का संकल्प लिया था. जिसे हमने लागू किया है.

सीएम धामी ने कहा आज का दिन उत्तराखंड के इतिहास में सदैव एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा. आज ही के दिन, एक वर्ष पूर्व, यूसीसी को देवभूमि की जनता को समर्पित किया गया था. सीएम धामी ने कहा आज का दिन उत्तराखंड के साथ ही संपूर्ण भारत के संवैधानिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में युगांतकारी क्षण के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा.

हल्द्वानी/देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के आज एक वर्ष पूरे हो गये हैं. इस मौके पर प्रदेशभर मेंं विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. राजधानी देहरादून में भी प्रथम देवभूमि समान नागरिक संहिता दिवस समारोह का आयोजन हुआ. जिसमें सीएम धामी ने शिररक की.

सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड की जनता ने हमें इस कार्य के लिए अपना समर्थन और आशीष दिया. इस बिल को लागू करने से पहले लोगों से भी व्यापक चर्चा की गई. उन्होंने कहा हमें भावी पीढ़ी को एक सुरक्षित उत्तराखंड देना है. यूसीसी समानता के माध्यम से समरसता स्थापित करने का प्रयास है. इसमें केवल कुप्रथाओं को ही दूर किया है.

सीएम धामी ने कहा इस कानून में लीव इन रिलेशनशिप के लिए भी पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है. जिसमें सभी की जानकारी को गोपनीय रखा जा रहा है. उन्होंने कहा हमारी सरकार धर्म के आधार पर मातृशक्ति के साथ होने वाले शोषण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी.इसके बाद सीएम धामी ने UCC (समान नागरिक संहिता) के प्रथम वर्षगांठ 2026 समारोह पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की ओर से आयोजित फोटो गैलरी का किया निरीक्षण.

हल्द्वानी में भी खास कार्यक्रम का आयोजन: समान नागरिकता सहिता को एक वर्ष पूरे होने पर हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में जिला प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्टाल लगाए गए. कार्यक्रम में नगर निगम के मेयर सहित शहर के प्रबुद्ध नागरिकों और विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया. इस दौरान नगर निगम द्वारा UCC सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष कैंप भी लगाया गया. जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने पंजीकरण कराया. प्रशासन की ओर से लोगों को UCC से जुड़ी प्रक्रियाओं, अधिकारों और दायित्वों की विस्तृत जानकारी दी गई.

