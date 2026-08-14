उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं ने राहुल गांधी से की मुलाकात, जानिये क्या बात हुई
राहुल गांधी ने सभी प्रतिनिधिमंडलों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना. उन्होंने कहा कि इन विषयों का विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 14, 2026 at 7:04 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के कर्मचारियों, युवाओं और बेरोजगारों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में उत्तराखंड के चार प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की. इस दौरान विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की ओर से राहुल गांधी के साथ रोजगार और अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई.
राहुल गांधी से मिलने वालों में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा, उपनल कर्मचारी संघ, नर्सिंग कर्मचारी संगठन और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि शामिल रहे. प्रतिनिधियों ने राहुल गांधी के समक्ष कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, नर्सिंग कर्मचारियों, युवाओं और बेरोजगारों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को विस्तार से रखा.
राहुल गांधी ने सभी प्रतिनिधिमंडलों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना. उन्होंने कहा कि इन विषयों का विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा. कर्मचारियों, युवाओं तथा बेरोजगारों से संबंधित महत्वपूर्ण मांगों को कांग्रेस के आगामी घोषणा-पत्र में शामिल करने की दिशा में पार्टी स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. प्रतिनिधिमंडलों ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं सेवा संबंधी समस्याओं, नर्सिंग कर्मचारियों की मांगों तथा युवाओं के रोजगार और भर्ती से जुड़े मुद्दों को लेकर लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है. ऐसे में राहुल गांधी द्वारा इन समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना कर्मचारियों और युवाओं के लिए सकारात्मक पहल है.
कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री @RahulGandhi जी से उत्तराखंड के चार प्रमुख प्रतिनिधिमंडलों के साथ उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा (NPS/OPS), उपनल कर्मचारी संघ, नर्सिंग कर्मचारी एवं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न… pic.twitter.com/sPEKZo0Mk4— Ganesh Godiyal (@UKGaneshGodiyal) August 14, 2026
उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से राम कण्डवाल, सुरेश सिंह, नितिन दत्ता, बिट्टू वर्मा और विशाल प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे. वहीं उपनल कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महेश भट्ट मौजूद रहे. राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की ओर से बीपी सिंह ने प्रतिनिधित्व किया. प्रतिनिधिमंडलों ने विश्वास जताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के कर्मचारियों, युवाओं और बेरोजगारों की मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाएगी. साथ ही आगामी कांग्रेस घोषणा-पत्र में इन मुद्दों को उचित स्थान मिलने की उम्मीद भी जताई गई.
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