प्रदेश के हर ब्लॉक में लगेगी अल्ट्रासाउंड व एक्स-रे मशीन, अगले 6 महीने में टारगेट पूरा करने के निर्देश
सरकार की कोशिश ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने की है.
Published : March 7, 2026 at 7:08 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर व्यवस्था पर अक्सर ही सवाल उठाते रहते हैं. खासकर प्रदेश के अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड और एक्स रे की सुविधा न उपलब्ध होने के चलते मरीज को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब प्रदेश के हर विकासखंड में अल्ट्रासाउंड व एक्सरे मशीन लगाने का निर्णय लिया है. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को अगले 6 महीने के भीतर ब्लॉक स्तर पर अल्ट्रासाउंड एवं एक्स-रेपहुंचने का लक्ष्य दिया है.
इसके साथ ही चिकित्सा इकाईयों में रेडियोलॉजिस्ट और एक्स-रे तकनीशियनों की तैनाती के लिये भी अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं. स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं को लगातार अपग्रेड करने में जुटी है, ताकि आम लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके.
उन्होंने कहा कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थति और मरीजों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने विकासखंड स्तर पर अल्ट्रासाउण्ड व एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत हर ब्लॉक में अल्ट्रासाउण्ड व एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिये सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को विकासखण्ड स्तर पर उप जिला चिकित्सालय व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अल्ट्रासाउण्ड और एक्स-रे मशीन के लिये प्रस्ताव बनाकर जल्द से जल्द शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये है.
साथ ही विभागीय अधिकारियों को हर ब्लॉक में अल्ट्रासाउण्ड व एक्स-रे मशीनों उपलब्ध कराने के लिये छह माह का टारगेट दिया है. ताकि ब्लॉक स्तर पर मरीजों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सके. साथ ही कहा कि विकासखण्डों के चिकित्सा इकाईयों में रेडियोलॉजिस्ट एवं एक्स-रे तकनीशियनों की तैनाती की जायेगी, जिसके लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं.
वर्तमान में सभी 95 ब्लॉक में 84 एक्स-रे मशीन और 47 अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध हैं.
- जिसमें अल्मोड़ा जिले में 8 एक्स-रे मशीन
- नैनीताल जिले में 8 एक्स-रे मशीन
- बागेश्वर जिले 3
- रूद्रप्रयाग जिले में 3
- चम्पावत जिले में 3
- चमोली जिले में 7
- ऊधमसिंह नगर जिले में 7
- पिथौरागढ़ जिले में 7
- देहरादून जिले में 6
- हरिद्वार जिले में 6
- उत्तरकाशी जिले में 6
- पौड़ी जिले में 11
- टिहरी जिले में 9 एक्स-रे मशीन उपलब्ध हैं.
अल्ट्रासाउण्ड मशीनों की सख्या:
- अल्मोड़ा जिले में 3 अल्ट्रासाउण्ड मशीनें
- नैनीताल जिले में 3
- पौड़ी जिले में 6
- ऊधमसिंह नगर जिले में 6
- चमोली जिले 5
- टिहरी जिले में 5
- पिथौरागढ़ जिले में 5
- उत्तरकाशी जिले में 4
- देहरादून जिले में 4
- चम्पावत जिले में 2
- रूद्रप्रयाग जिले में 2
- बागेश्वर जिले में 1
- हरिद्वार जिले के विकासखण्डों में 1 अल्ट्रासाउण्ड मशीनें उपलब्ध हैं.
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि चमोली जिले के देवाल, घेस, नंदप्रयाग और थराली. देहरादून में चकराता व कालसी विकासखण्डों में जहां अल्ट्रसाउण्ड व एक्स-रे मशीनें नहीं हैं. ऐसे में यहां पर जरूरत के अनुसार मशीने उपलब्ध कराई जायेगी.
इसके साथ ही हरिद्वार जिले के बहदराबाद, भगवानपुर, खानपुर, लक्सर व नारसन में अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध कराई जायेगी. वहीं पौड़ी के द्वारीखाल, एकेश्वर, कल्जीखाल, नैनीडांडा, पाबौं और रिखणीखाल में अल्ट्रासाउण्ड मशीन, जबकि जयहरीखाल, खिर्सू, कोट व पोखड़ा में अल्ट्रासाउण्ड व एक्स-रे दोनों मशीन उपलब्ध कराई जायेगी. इसी तरह अन्य जिलों के विकासखण्डों में भी अल्ट्रासाउण्ड एवं एक्स-रे मशीन पहुंचाई जायेगी.
