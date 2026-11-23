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स्कूल बसों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं! GPS, CCTV की निगरानी, फायर सेफ्टी भी जरूरी

स्कूल बसों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं! ( ETV Bharat )

देहरादून की आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने बताया प्रदेशभर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है. देहरादून में उन प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जहां सुबह और दोपहर के समय बड़ी संख्या में स्कूली वाहन आते-जाते हैं. जांच के दौरान केवल वाहनों के कागजात ही नहीं देखे जा रहे, बल्कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी इंतजामों की भी पड़ताल की जा रही है. इसमें वाहन के वैध दस्तावेज, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन में मौजूद सुरक्षा उपकरणों की जांच शामिल है.