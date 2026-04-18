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सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने जारी की ये गाइडलाइन, जरूर करें फॉलो

देहरादून: उत्तराखंड चारधाम की यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है. जिसके जिला सभी संबंधित विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायत में जुटे हुए हैं. हाल ही में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी. वहीं, उत्तराखंड परिवहन विभाग ने भी सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए "क्या करें और क्या ना करें" संबंधित गाइडलाइन जारी कर दी है. दरअसल, उत्तराखंड सरकार सरल, सुगम और सुरक्षित चारधाम की यात्रा पर जोर दे रही है. यही वजह है कि संबंधित विभाग लगातार अपने-अपने स्तर से व्यवस्थाओं को बेहतर करने में जुटे हुए हैं.

उत्तराखंड परिवहन विभाग की ओर से सुरक्षित यात्रा के लिए जारी "क्या करें और क्या ना करें" गाइडलाइन में तमाम बिंदुओं का जिक्र किया गया है. जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को पर्यटन विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाने और वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड लेने की बात कही गई है. इसके साथ ही कॉमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया गया है. लिहाजा, जो वाहन स्वामी चारधाम यात्रा में अपने कमर्शियल वाहनों का संचालन करना चाहते हैं, वो समय पर ग्रीन कार्ड बनवा लें और ट्रिप कार्ड ले लें.

सुरक्षित यात्रा के लिए क्या करें