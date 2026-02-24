ETV Bharat / state

ग्रीन सेस से सरकार कमा रही रोजाना 20 लाख, फास्टैग में पैसा न होने पर भेजा जाएगा नोटिस

देहरादून: उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों से ग्रीन सेस के जरिए रोजाना करीब 20 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है. परिवहन विभाग ने 17 जनवरी से हरिद्वार जिले में नारसन बॉर्डर से ग्रीन सेस कलेक्शन की प्रक्रिया शुरू की थी. इसके बाद 15 फरवरी से प्रदेश के सभी 15 बॉर्डर से ग्रीन सेस कलेक्शन की प्रक्रिया शुरू की गई. सभी चेक पोस्ट से ग्रीन सेस कलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अभी तक परिवहन विभाग को ढ़ाई करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है. विभाग ने एक साल में करीब 100 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा है.

उत्तराखंड राज्य में हर साल करीब 6 करोड़ से अधिक पर्यटक प्रदेश में आते है. इस दौरान लाखों की संख्या में वाहनों की आवाजाही भी होती है. यही वजह है कि परिवहन विभाग को उम्मीद है कि एक साल के भीतर आसानी से ग्रीन सेस के रूप में 100 करोड़ रुपए की वसूली हो जाएगी. हालांकि, विभाग ने ग्रीन सेस से कुछ श्रेणियों के वाहनों को बाहर रखा है, जिसमें सरकारी वाहन, अग्निशमन सेवा के वाहन और एंबुलेंस के साथ ही दोपहिया और तिपहिया वाहनों से कोई ग्रीन सेस नहीं लिया जाएगा.

सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन ग्रीन सेस के दायरे से बाहर: इसके अलावा सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी ग्रीन सेस के दायरे से बाहर रखा गया है. परिवहन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों में लगे फास्टैग वॉलेट में कई बार पैसे न होने के चलते ग्रीन सेस का कलेक्शन नहीं हो पा रहा है. इसीलिए ऐसे वाहन चालकों को नोटिस भेजा जाएगा.

ग्रीन सेस भरने के लिए नोटिस भेजा जाएगा: दरअसल, वाहन स्वामियों की ओर से फास्टैग वॉलेट में पैसा न रखने की एक मुख्य वजह ये भी है कि भारत सरकार ने एनएचएआई की फास्टैग वार्षिक पास योजना चल रही है, जिसके तहत अधिक ट्रैवल करने वाले वाहन स्वामी एक बार में ₹3000 का भुगतान करके 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग या फिर एक साल तक टोल-मुक्त यात्रा का लाभ उठा रहे है, जिसके चलते अब परिवहन विभाग ने निर्णय लिए है कि जिन वाहनों के फास्टैग वॉलेट में पैसे नहीं होंगे उन वाहन स्वामियों को ग्रीन सेस भरने के लिए नोटिस भेजा जाएगा.

शुरुआत नारसन बॉर्डर से हुई थी: वही, ज्यादा जानकारी देते हुए उप परिवहन आयुक्त शैलेश कुमार तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड में ग्रीन सेस वसूलने की प्रक्रिया जारी है. अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाली वाहनों से एक टोकन मनी के रूप में ग्रीन सेस लिया जा रहा है. पहले चरण में हरिद्वार के नारसन बॉर्डर से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में प्रदेश के 15 बॉर्डर्स क्षेत्रों में लगे एएनपीआर कैमरे के जरिए ग्रीन सेस लिया जा रहा है.