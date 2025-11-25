ETV Bharat / state

परिवहन निगम में बढ़ेगा बसों का कुनबा, प्रस्ताव शासन को भेजने की कवायद तेज

इसके अलावा, उत्तराखंड परिवहन निगम ने अर्द्धकुंभ के दृष्टिगत 10 इलेक्ट्रिक बसें और 1000 नई बीएस-6 साधारण बसों की खरीद के लिए 665 करोड़ रुपए का बजट मांगा भी है. जिसमें 350 करोड़ रुपए अर्धकुंभ निधि से और बाकी राशि स्व-वित्तीय और बैंक लोन से मिलने का प्रस्ताव है. दरअसल, साल 2027 में होने वाले अर्द्धकुंभ में करोड़ों की संख्या में तीर्थ यात्रियों के पहुंचने की संभावना है. ऐसे में यात्रियों को सुलभ परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने को लेकर परिवहन विभाग ने नई बसें खरीदने की डिमांड शासन के सामने रखी है.

देहरादून: उत्तराखंड परिवहन निगम अपने घाटे से उबर और यात्रियों को सुगम सुविधा उपलब्ध कराए जाने को लेकर लगातार अपने रोडवेज बेड़े को बढ़ने पर जोर दे रहा है. इसी क्रम में 30 नवंबर तक परिवहन निगम को नई बीएस- 6 मॉडल की 100 बसें मिलने जा रही है. जिसकी कवायद पिछले साल से ही चल रही थी. परिवहन निगम को मिलने वाली 100 बसों के बावजूद अभी भी रोडवेज में बसों की संख्या कम है. क्योंकि हर साल परिवहन निगम की ओर से कंडम या फिर पुराने हो गए वाहनों को हटाया जा रहा है, जिसकी भरपाई के लिए परिवहन निगम 200 और बसों को खरीदने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही शासन को भेजा जाएगा.

जिस पर शासन स्तर पर फिलहाल विचार चल रहा है. संभावना जताई जा रही है कि कुंभ निधि से करीब 700 बसें परिवहन निगम को प्राप्त हो सकती है. वर्तमान में निगम के बेड़े में करीब 850 बसें है जो संचालित हो रही हैं. लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. जिसमें मुख्य रूप से रोडवेज की पुरानी बसों का कंडम होना, परिवहन निगम के राजस्व घाटे का साल दर साल बढ़ना शामिल है. हालांकि, परिवहन निगम की ओर से बीते सालों में तमाम बसें भी खरीदी गई है.

जिसके तहत साल 2016 और 2019 में निगम ने बसें खरीदी थी, वो बसें साल 2027 में अपनी सेवाएं पूरी कर लेगी. यही वजह है कि परिवहन विभाग 30 नवंबर तक मिलने वाली 100 बसें के अलावा 200 अतिरिक्त बसों के खरीदने का प्रस्ताव शासन को भेजने जा रहा है. वही, परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने कहा कि निगम का प्रयास है कि न सिर्फ बसों के बेड़े को बढ़ाया जाए, बल्कि अच्छे बसों का समावेश भी किया जाए. इसी क्रम में साल 2024 के नवंबर महीने में 130 बसों निगम को मिली थी.

इस साल भी 30 नवंबर तक 100 बसें निगम को मिल जाएंगी. जिसके लिए कार्रवाई चल रही है. इसके अलावा अनुबंध के आधार पर कुछ एसी बसों को ली गई है वो भी इसी महीने के अंत तक प्राप्त हो जाएंगी. ऐसे में परिवहन निगम में मौजूद पुराने बसों को भी समय-समय पर हटाया जा रहा है. साथ ही कहा की इसी महीने जो 100 से परिवहन निगम को प्राप्त होने वाली है उसके अतिरिक्त 200 और बसों को खरीदने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसे जल्द ही शासन को भेजा जाएगा. इसके अलावा, हरिद्वार में साल 2027 में अर्धकुंभ का आयोजन होना है जिसके दृष्टिगत परिवहन निगम ने कुंभ निधि से 700 नई बसों की डिमांड है. जिसको लेकर उच्च स्तर पर विचार चल रहा है. ऐसे में उम्मीद है कि कुंभ निधि से परिवहन निगम को 700 नई बसें प्राप्त होंगी.

