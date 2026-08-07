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उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े को मिलेगा नया जीवन, पुरानी बसें इलेक्ट्रिक बसों में होंगी तब्दील

उत्तराखंड रोडवेज की पुरानी बस ( फाइल फोटो- ETV Bharat )