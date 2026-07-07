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ट्रांसफर के लिए फर्जी मेडिकल नहीं आएगा काम, मेडिकल बोर्ड दोबारा करेगा जांच, गंभीर बीमारों को लेना होगा VRS

देहरादून: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग में मेडिकल प्रमाण पत्रों के आधार पर ट्रांसफर की चाह रहने वाले शिक्षकों को अब अनुरोध के आधार पर ट्रांसफर नहीं मिलेगा. क्योंकि पिछले कुछ सालों में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर तबादला लेने का मामले सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. ऐसे में अब शिक्षा निदेशालय में विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है, जिनकी सहमति के आधार पर ही अब बीमार शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों व कर्मियों को अनिवार्य रूप से वीआरएस दिलाया जाएगा.

राज्य सरकार शिक्षकों के सालाना ट्रांसफर के लिये तैयार हो गई है. इसके लिये विभागीय स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. हाल ही में विभागीय उच्च स्तरीय बैठक में ट्रांसफर प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिये तमाम अहम निर्णय लिये गये हैं. खासकर मेडिकल प्रमाण पत्रों की आड़ में स्थानांतरण (ट्रांसफर) का लाभ उठाने वाले शिक्षकों पर इस बार शिकंजा कसा जाएगा. इसके लिये विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक को निदेशालय स्तर पर जल्द ही विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने जा रहे है. विशेष मेडिकल बोर्ड दोबारा से शिक्षकों का मेडिकल परीक्षण करेगा.

परिजनों की बीमारी का बहाना भी नहीं आएगा काम: यही नहीं अगर किसी शिक्षक या कार्मिक में उनके माता-पिता, सास-ससुर, पति-पत्नी या बच्चों के स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया है तो उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा. यही नहीं, राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड की ओर से जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों की प्रमाणिकता का भी सत्यापन किया जायेगा. यदि जांच में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र फर्जी या तथ्यों के विपरीत पाया जाता है तो उस शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी.

कोर्ट से मिली तबादलों की अनुमति: मंत्री ने कहा कि तमाम ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बीते कुछ सालों में कुछ शिक्षकों ने फर्जी चिकित्सा प्रमाणपत्रों के आधार पर स्थानांतरण अधिनियम के प्रावधानों में छूट प्राप्त कर अपनी पसंद के विद्यालयों में तैनाती हासिल की. वही, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कोर्ट में कर्मचारियों से संबंधित मामला विचाराधीन होने के चलते पिछले दो साल से शिक्षकों के तबादले नहीं हो पाए, जिसके चलते कोर्ट से अपील की गई है कि जिसके बाद कोर्ट ने छूट दे दी है कि जो अनुरोध वाले ट्रांसफर है, वो किए जा सकते हैं. ऐसे में कोई बीमार है या किसी का फैमली इश्यू है तो उनके तबादले किए जा सकते है.