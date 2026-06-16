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UTDB बोर्ड बैठक में ₹514 करोड़ के बजट को मंजूरी, नियुक्तियों पर भी बड़ा फैसला

देहरादून: उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 24वीं बोर्ड बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 514 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया. बैठक में पर्यटन विकास, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी.बैठक में पिछले वर्षों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई. इस दौरान पर्यटन क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई. भविष्य की योजनाओं का खाका तैयार किया गया.

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए आउटसोर्स और संविदा के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी. उन्होंने कहा विभागीय कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए पर्यटन मुख्यालय और जिला स्तर पर आईटी, लेखा और प्रबंधन से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे. जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ सके.

UTDB बोर्ड बैठक (ETV Bharat)

बैठक में राज्य के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास पर भी चर्चा हुई. त्रियुगीनारायण, कैंची धाम और कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए समेकित डेस्टिनेशन प्लान तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया. इसके तहत इन स्थलों पर पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है. राज्य में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026-27 के एडवेंचर स्पोर्ट्स कैलेंडर पर भी चर्चा हुई. कैलेंडर में विंटर कार्निवल, हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग अभियान, ट्रेक ऑफ द ईयर, अल्ट्रा मैराथन रन, रिवर राफ्टिंग फेस्टिवल, पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिताओं समेत कई साहसिक गतिविधियों को शामिल किया गया है. सरकार का मानना है कि इन आयोजनों से देश और विदेश से अधिक पर्यटक उत्तराखंड पहुंचेंगे.