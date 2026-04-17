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चारधाम यात्रा से जुड़े लोग बनेंगे स्किलफुल, स्थानीयों को अधिकतम आर्थिक लाभ देने की सरकार की योजना

बैठक में यह बात प्रमुखता से सामने आई कि चारधाम यात्रा की सफलता केवल इंफ्रास्ट्रक्चर या व्यवस्थाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उन लोगों पर ज्यादा निर्भर करती है जो यात्रियों से सीधे जुड़े होते हैं. इनमें गाइड, पोर्टर, ड्राइवर, होटल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन कर्मी शामिल हैं. यही लोग यात्रा के दौरान यात्रियों के पहले संपर्क बिंदु होते हैं और उनकी भूमिका यात्रा को सुरक्षित, सहज और संतोषजनक बनाने में बेहद महत्वपूर्ण होती है

देहरादून में कौशल विकास पर बैठक हुई: कार्यक्रम का शुभांरभ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया. उनके साथ पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल, कौशल विकास सचिव सी रविशंकर, अपर सचिव पर्यटन अभिषेक रुहेला और अपर सचिव नरेंद्र सिंह भंडारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों की क्षमता को मजबूत किया जाए.

चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों की स्किल बढ़ाने पर जोर: चारधाम यात्रा 2026 को सुरक्षित, व्यवस्थित और रोजगार परक बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने इस बार स्किल यानि कुशलता को प्राथमिकता में रखकर बड़ी पहल शुरू कर दी है. इसी दिशा में 16 अप्रैल 2026 को उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और कौशल विकास विभाग की ओर से एक उच्च स्तरीय स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन मीटिंग आयोजित की गई. इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग विशेषज्ञों और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और यात्रा से जुड़े हर स्तर के मानव संसाधन को प्रशिक्षित करने पर विस्तार से चर्चा की गई.

देहरादून: चारधाम यात्रा 2026 को सुरक्षित और प्रोफेशनल बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार स्किल यानी कौशल पर जोर दे रही है. देहरादून में हुई उच्च स्तरीय बैठक में तय हुआ कि यात्रा से जुड़े हर स्तर के लोगों को प्रशिक्षित कर सेवा गुणवत्ता और रोजगार दोनों को मजबूत किया जाएगा.

फ्रंटलाइन कर्मचारियों का कौशल बढ़ाने पर ध्यान: फ्रंटलाइन कर्मियों के स्किल विकास पर हुई चर्चा में यह तय किया गया कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी संबंधित लोगों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक तय किए जाएंगे. इसके साथ ही मौसमी कामगारों को ध्यान में रखते हुए छोटे और आसान प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ताकि वे कम समय में जरूरी कौशल सीख सकें. बैठक में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि इन कर्मियों को प्रमाणपत्र और पहचान पत्र दिए जाएं, जिससे उनकी विश्वसनीयता बढ़े और यात्रियों को भरोसा मिल सके.

मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि राज्य में कौशल विकास के 12 कार्यक्रम होंगे (Photo- ETV Bharat)

कौशल विकास में सुरक्षा के पहलू भी होंगे शामिल: प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केवल सामान्य जानकारी ही नहीं बल्कि सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को भी शामिल करने की बात कही गई. इसमें प्राथमिक उपचार, मौसम की जानकारी, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में काम करने की समझ और भीड़ प्रबंधन जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के प्रशिक्षण से न केवल यात्रियों की सुरक्षा बेहतर होगी, बल्कि स्थानीय कामगारों को भी सम्मान और पहचान मिलेगी. बैठक के दूसरे हिस्से में स्थानीय समुदायों और छोटे उद्यमियों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया. इसमें यह चर्चा हुई कि-

चारधाम यात्रा से होने वाली आय का सीधा लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचे. इसके लिए उन्हें स्किलिंग के जरिए सक्षम बनाना जरूरी है. खास तौर पर होमस्टे संचालकों, छोटे दुकानदारों, ढाबा संचालकों, कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देने की योजना पर विस्तार से विचार किया गया.

होमस्टे को 'यात्रा तैयार' बनाने के मानक बनेंगे: इस दौरान यह सुझाव सामने आया कि होमस्टे को 'यात्रा-तैयार' बनाने के लिए कुछ मानक तय किए जाएं, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें. इसके साथ ही स्थानीय दुकानदारों और ढाबा संचालकों को साफ-सफाई, खाद्य सुरक्षा, मेन्यू प्रबंधन और अपशिष्ट निपटान की ट्रेनिंग दी जाए. बैठक में यह भी कहा गया कि स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए उनकी ब्रांडिंग और पहचान मजबूत की जाए, ताकि उन्हें बड़े बाजार से जोड़ा जा सके.

चारधाम यात्रा में स्थानीय लोगों को अधिकतम लाभ देने की योजना (Photo- ETV Bharat)

स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक लाभ देने की कोशिश: इसके अलावा, स्किलिंग के साथ-साथ डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराने और स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने पर भी जोर दिया गया. अधिकारियों का मानना है कि अगर स्थानीय समुदायों को मजबूत नहीं किया गया, तो यात्रा से होने वाला आर्थिक लाभ राज्य से बाहर चला जाएगा. वहीं, अगर सही तरीके से स्किलिंग की जाए, तो स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं. बैठक में मौजूद सभी पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि चारधाम यात्रा को एक मजबूत आर्थिक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए स्किलिंग बेहद जरूरी है. कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपने संबोधन में कहा कि-

उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और कौशल विकास विभाग उच्च स्तरीय स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन मीटिंग (Photo- ETV Bharat)

चारधाम यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हजारों लोगों की आजीविका से जुड़ा एक बड़ा माध्यम है. सरकार का उद्देश्य है कि स्किलिंग के जरिए युवाओं को रोजगार, सम्मान और स्थिर भविष्य मिल सके.

-सौरभ बहुगुणा, कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री-

राज्य में कौशल विकास के 12 कार्यक्रम होंगे: बहुगुणा ने यह भी जानकारी दी कि इस पहल को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में इसी तरह के 12 और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिन्हें स्किलिंग संवाद सीरीज के रूप में चलाया जाएगा. इससे राज्यभर में कौशल विकास की प्रक्रिया को गति मिलेगी और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकेंगे. पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि-

इस तरह की पहल राज्य में पर्यटन को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद करेंगी. विशेष रूप से सीमांत और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जिससे पलायन की समस्या को भी कम किया जा सकता है.

-धीराज सिंह गर्ब्याल, पर्यटन सचिव-

वहीं कौशल विकास सचिव सी. रविशंकर ने कहा कि-

अब समय आ गया है कि अलग-अलग चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एक साथ लाकर एक मजबूत और प्रभावी स्किलिंग सिस्टम बनाया जाए, जो सीधे रोजगार और उद्यमिता से जुड़ा हो.

-सी रविशंकर, कौशल विकास सचिव-

टिकाऊ स्कल मॉडल तैयार होगा: बैठक में यह भी तय किया गया कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और टूरिज्म सेस जैसे माध्यमों से एक मजबूत और टिकाऊ स्किलिंग मॉडल तैयार किया जाएगा. इससे न केवल सरकारी प्रयासों को मजबूती मिलेगी, बल्कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से स्किलिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा. कुल मिलाकर, उत्तराखंड सरकार अब चारधाम यात्रा को एक नई दिशा देने की तैयारी में है, जहां स्किलिंग के जरिए न केवल यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे.

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