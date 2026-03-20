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कमाल के कॉन्सेप्ट से गुलजार हो रहे Abandoned Bridge, खुल रहे रोजगार के द्वार, टूरिस्ट भी उठा रहे लुत्फ

सिरसू में खुला Bridge रेस्टोरेंट: Abandoned Bridges पर बने अनोखे रेस्टोरेंट कैसे काम करते हैं और लोग इन्हें कितना पंसद कर रहे है, इसको देखने के लिए ETV भारत की टीम ऋषिकेश और कौड़ियाला के बीच स्थित सिरसू पहुंची. क्योंकि सिरसू में ही Abandoned Bridge पर एक ब्रिज रेस्टोरेंट बनाया गया है.

Abandoned Bridges पर रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अनुपयोगी हो चुके पुल जिन्हें Abandoned Bridges भी कहा जाता है, इन को पर्यटन विभाग से जोड़ा. इसके बाद इन Abandoned Bridges को पर्यटन विभाग ने यूनिक रेस्टोरेंट के रूप में विकसित किया, जिनका नाम दिया गया ब्रिज रेस्टोरेंट.

दरअसल, उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में सड़कों का निर्माण बहुत तेज़ी से हुआ है.चार धाम ऑल-वेदर रोड के अलावा कई अन्य सड़कों का भी चौड़ीकरण किया गया. इस दौरान सैकड़ों नए फ्लाईओवर और पुल बनाए गए हैं, जिनकी वजह से पुराने पुल किसी काम के नहीं रहे, यानी उन पर पुलों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है. लोक निर्माण विभाग और पर्यटन विभाग ने इन बेकार पुलों को एक नई ज़िंदगी दी है, जिसका आइडिया कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने दिया था.

देहरादून: उत्तराखंड चारधाम यात्रा मार्ग पर कई पुल "ऑल-वेदर रोड" प्रोजेक्ट के निर्माण के कारण इस्तेमाल से बाहर हो गए हैं. दूसरे शब्दों में कहे तो ये पुल पूरी तरह से बेकार हो गए हैं. वहीं सरकार अब इन बेकार पुलों को फिर इस्तेमाल में कर उन्हें पर्यटन से जोड़कर रोजगार के नए रास्ते खोल रही है. आइए जानते है कैसे?

नए तरह का एक्सपीरियंस: दिल्ली से आए पर्यटक विशाल का कहना था कि यह लोकेशन इस रोड पर अब तक की सबसे बेहतर है. इसके अलावा उन्होंने इस रेस्टोरेंट में सफ़ाई और खाने की तारीफ़ की. साथ ही उन्होंने नदी के ब्रिज पर बने इस रेस्टोरेंट को बिल्कुल नए तरह का एक्सपीरियंस बताया.

पर्यटकों को भी पंसद आ रहा ये कॉन्सेप्ट. (Etv Bharat)

लोगों को पंसद आ रहा Bridge रेस्टोरेंट: वहीं, दिल्ली से आए एक और पर्यटक सुरेंद्र सैनी बताते है कि जब वह ऋषिकेश आ रहे थे, तो उन्होंने गूगल सर्च किया तो उन्हें रेंडमली ये एक द बिग ब्रिज रेस्टोरेंट मिला, जो कि अपने आप में यूनिक था. उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये ब्रिज के ऊपर बना है. उन्होंने तो यहीं सोचा था कि इस रेस्टोरेंट के पास शायद कोई बड़ा ब्रिज है और उसकी की वजह से इस रेस्टोरेंट का ये नाम रखा गया है, लेकिन जब वो यहां पहुंचे तो पता चला कि पूरा रेस्टोरेंट ही ब्रिज पर बना हुआ है, जो अपने आप में बेहद रोमांचक और हैरान करने वाला है.

सुरेंद्र सैनी की माने तो उन्हें ये कॉन्सेप्ट उन्हें बहुत अच्छा लगा. उनका कहना है कि अक्सर इस तरह की जगहों पर ऐसी ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन सरकार ने इसे प्रदेश की आमदनी और पर्यटन के लिए इस्तेमाल कर रही है, जिसकी सराहना होना चाहिए.

Abandoned Bridge पर रेस्टोरेंट (Etv Bharat)

इसके अलावा एक और महिला पर्यटक शुभा ने सरकार के दो विभागों के इस प्रयास को एक बेहतरीन काम बताया है. उन्होंने कहा कि एक ब्रिज की तरह ही इस रेस्टोरेंट में दोनों तरफ से आने-जाने के रास्ते है. वहीं इसके अलावा उन्होंने रेस्टोरेंट की हॉस्पिटैलिटी और सफ़ाई को लेकर भी तारीफ़ की.

ईटीवी से बातचीत करते हुए रेस्टोरेंट के हेड शेफ सरबजीत ने बताया कि वो पिछले 11 महीनों से यहां काम कर रहे है. जब से इस रेस्टोरेंट को तैयार किया जा रहा था, तब से ही वो यहां पर सेवाएं दे रहे है. उन्होंने इन कॉन्सेप्ट के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का आभार व्यक्त किया.

कंडम ब्रिज को बनाया पर्यटक का हब: उन्होंने बताया कि ये एक कंडम ब्रिज था, लेकिन इसे दोबार से डेवलप किया गया और यहां पर एक बेहतरीन रेस्टोरेंट बनाया गया. उनकी कंपनी ने सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई कई और ऐसी ही लोकेशन पर काम शुरू करने वाली है.

वहीं विभागीय मंत्री सतपाल महाराज से भी हमने बता की. उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी के जो डिफ़ंक्स्ड लोहे के ब्रिज थे, जिनका अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है. ऐसे में यहां पर एक नए प्रोजेक्ट के साथ कुछ अलग करने का प्रयास किया गया. इसी क्रम में कौड़ियाला के पास ब्रिज रेस्टोरेंट बनाया गया, जिसे लोग काफी पंसद कर रहे है. इसी तरह से कुल 14 अबेंडेड ब्रिज को चिन्हित किया गया हैं, जिन्हें कैफेटेरिया के तौर पर विकसित किया जा रहा हैं.

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