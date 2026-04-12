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चारधाम यात्रा से पहले चिंता में टूर ऑपरेटर्स, गिनाईं यात्रा से जुड़ी समस्याएं, शासन को दिए सुझाव

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है. 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुभारंभ हो जाएगा. हालांकि, यात्रा रूट पर 15 अप्रैल से ही यात्रियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी. ऐसे में उत्तराखंड के तमाम टूर एंड ट्रैवल एजेंसियां काफी उत्साहित हैं. हालांकि, ट्रैवल एजेंसियों को यात्रा रूट पर आने वाली कुछ समस्याओं की चिंताएं भी सता रही हैं.

मिडिल ईस्ट डिस्टरबेंस से यात्रा में जोश की कमी: उत्तराखंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय डबराल ने बताया कि, इस बार यात्रा में उत्साह की कमी देखने को मिल रही है. इसके पीछे मिडिल ईस्ट में चल रहे हालात जिम्मेदार हो सकते हैं. क्योंकि गैस की किल्लत के कारण, जो बड़े ग्रुप यात्रा रूट पर अपनी किचन लेकर चलते थे, उनमें उत्साह की कमी देखी जा रही है. लोगों के बीच सिलेंडर न मिल पाने की चिंता है. ऐसे में लोगों में उतना उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है. हालांकि, सरकार हालात सामान्य होने का दावा और सभी व्यवस्थाओं का वादा कर रही है. लेकिन सरकार को ये संदेश देश भर में प्रसारित करना चाहिए. ताकि लोगों को पता लग पाए कि हालात सामान्य है.

चारधाम यात्रा से पहले चिंता में टूर ऑपरेटर्स (VIDEO-ETV Bharat)

यात्रा रूट पर ट्रिप कार्ड को लेकर दुश्वारियां: अजय डबराल ने बताया कि, यात्रा रूट पर यातायात व्यवस्था बनाने के लिए परिवहन विभाग ने ट्रिप कार्ड और ग्रीन कार्ड की अच्छी व्यवस्था की है. ग्रीन कार्ड का संबंध गाड़ी की फिटनेस और ट्रिप कार्ड का संबंध गाड़ी में बैठे पैसेंजर से है. इसके अलावा यात्री के रजिस्ट्रेशन को ग्रीन कार्ड के साथ लिंक किया है. लेकिन इसमें कुछ व्यावहारिक दिक्कतें ग्राउंड पर देखने को मिल रही है.

उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा यात्रा के एक चक्कर के लिए एक ट्रिप कार्ड बनाया जाता है, जो 10 से 15 दिनों के लिए बनता है. इस ट्रिप कार्ड की जांच एक बार होनी चाहिए. यात्रा रूट पर बार बार ट्रिप कार्ड की जांच के लिए ड्राइवर को नहीं रोका जाना चाहिए. परिवहन विभाग को इस तरह की कार्य प्रणाली अपनानी चाहिए कि एक धाम की ओर जाते समय एक बार ही ट्रिप कार्ड को चेक पोस्ट पर चेक किया जाए. कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि एक बार ट्रिप कार्ड चेक होने पर यह परिवहन के सिस्टम में अपडेट हो जाए, ताकि उस वाहन को दोबारा चेक पोस्ट पर लाइन में ना खड़ा होना पड़े.

-अजय डबराल, अध्यक्ष, उत्तराखंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन-

इसके अलावा एक और समस्या यात्रा रूट पर ड्राइवर के साथ तब आती है, जब कहीं पर अचानक वाहन में कोई तकनीकी समस्या आ जाती है. उन्होंने बताया कि, यात्रा रूट पर गाड़ी खराब हो जाने पर अगर गाड़ी बदली जाती है तो उस ट्रिप कार्ड या फिर जो पैसेंजर पहले वाली गाड़ी में बैठे थे, उसे नए वाहन के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता है. ये ट्रेवल एजेंसियों की सबसे बड़ी समस्या है और यहां पर यात्री को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई बार यात्रियों को गाड़ी खराब होने पर अपनी यात्रा को वहीं पर रोककर समाप्त करना पड़ता है. पिछले साल की यात्रा में इस समस्या को लेकर काफी दिक्कतों का सामाना करना पड़ा है.