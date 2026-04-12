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चारधाम यात्रा से पहले चिंता में टूर ऑपरेटर्स, गिनाईं यात्रा से जुड़ी समस्याएं, शासन को दिए सुझाव

उत्तराखंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने चार धाम यात्रा मार्ग पर आने वाली समस्याओं को उजागर किया.

Char Dham Yatra 2026
चारधाम यात्रा से पहले चिंता में टूर ऑपरेटर्स (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 12, 2026 at 3:11 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है. 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुभारंभ हो जाएगा. हालांकि, यात्रा रूट पर 15 अप्रैल से ही यात्रियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी. ऐसे में उत्तराखंड के तमाम टूर एंड ट्रैवल एजेंसियां काफी उत्साहित हैं. हालांकि, ट्रैवल एजेंसियों को यात्रा रूट पर आने वाली कुछ समस्याओं की चिंताएं भी सता रही हैं.

मिडिल ईस्ट डिस्टरबेंस से यात्रा में जोश की कमी: उत्तराखंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय डबराल ने बताया कि, इस बार यात्रा में उत्साह की कमी देखने को मिल रही है. इसके पीछे मिडिल ईस्ट में चल रहे हालात जिम्मेदार हो सकते हैं. क्योंकि गैस की किल्लत के कारण, जो बड़े ग्रुप यात्रा रूट पर अपनी किचन लेकर चलते थे, उनमें उत्साह की कमी देखी जा रही है. लोगों के बीच सिलेंडर न मिल पाने की चिंता है. ऐसे में लोगों में उतना उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है. हालांकि, सरकार हालात सामान्य होने का दावा और सभी व्यवस्थाओं का वादा कर रही है. लेकिन सरकार को ये संदेश देश भर में प्रसारित करना चाहिए. ताकि लोगों को पता लग पाए कि हालात सामान्य है.

चारधाम यात्रा से पहले चिंता में टूर ऑपरेटर्स (VIDEO-ETV Bharat)

यात्रा रूट पर ट्रिप कार्ड को लेकर दुश्वारियां: अजय डबराल ने बताया कि, यात्रा रूट पर यातायात व्यवस्था बनाने के लिए परिवहन विभाग ने ट्रिप कार्ड और ग्रीन कार्ड की अच्छी व्यवस्था की है. ग्रीन कार्ड का संबंध गाड़ी की फिटनेस और ट्रिप कार्ड का संबंध गाड़ी में बैठे पैसेंजर से है. इसके अलावा यात्री के रजिस्ट्रेशन को ग्रीन कार्ड के साथ लिंक किया है. लेकिन इसमें कुछ व्यावहारिक दिक्कतें ग्राउंड पर देखने को मिल रही है.

उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा यात्रा के एक चक्कर के लिए एक ट्रिप कार्ड बनाया जाता है, जो 10 से 15 दिनों के लिए बनता है. इस ट्रिप कार्ड की जांच एक बार होनी चाहिए. यात्रा रूट पर बार बार ट्रिप कार्ड की जांच के लिए ड्राइवर को नहीं रोका जाना चाहिए. परिवहन विभाग को इस तरह की कार्य प्रणाली अपनानी चाहिए कि एक धाम की ओर जाते समय एक बार ही ट्रिप कार्ड को चेक पोस्ट पर चेक किया जाए. कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि एक बार ट्रिप कार्ड चेक होने पर यह परिवहन के सिस्टम में अपडेट हो जाए, ताकि उस वाहन को दोबारा चेक पोस्ट पर लाइन में ना खड़ा होना पड़े.
-अजय डबराल, अध्यक्ष, उत्तराखंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन-

इसके अलावा एक और समस्या यात्रा रूट पर ड्राइवर के साथ तब आती है, जब कहीं पर अचानक वाहन में कोई तकनीकी समस्या आ जाती है. उन्होंने बताया कि, यात्रा रूट पर गाड़ी खराब हो जाने पर अगर गाड़ी बदली जाती है तो उस ट्रिप कार्ड या फिर जो पैसेंजर पहले वाली गाड़ी में बैठे थे, उसे नए वाहन के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता है. ये ट्रेवल एजेंसियों की सबसे बड़ी समस्या है और यहां पर यात्री को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई बार यात्रियों को गाड़ी खराब होने पर अपनी यात्रा को वहीं पर रोककर समाप्त करना पड़ता है. पिछले साल की यात्रा में इस समस्या को लेकर काफी दिक्कतों का सामाना करना पड़ा है.

नहीं होगा ट्रिप कार्ड बार बार चेक- परिवहन विभाग: इस पूरे मामले पर चारधाम रूट के लिए परिवहन नोडल और RTO संदीप सैनी ने बताया कि,

ट्रिप कार्ड को लेकर परिवहन विभाग ने व्यवस्थाओं में काफी सुधार किया है. जिस तरह से ट्रैवल एजेंसियों द्वारा कुछ चिंताएं जाहिर की जा रही है, उसको लेकर विभाग द्वारा पूरा ख्याल रखा गया है. ट्रिप कार्ड के लिए एक महत्वपूर्ण चेक पोस्ट हरिद्वार सत्यनारायण मंदिर पर बनाया गया है. जिसके बाद ट्रिप कार्ड को लेकर कोई जांच नहीं होगी. रैपिड फोर्स कहीं पर रेंडम चेक कर सकती है. इसके अलावा यमुनोत्री जाने के लिए कटापत्थर, गंगोत्री के लिए कोठालगेट, ऋषिकेश में तपोवन और वीरभद्र पर ट्रिप कार्ड चेक करने के लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं.
-संदीप सैनी, परिवहन नोडल, चारधाम रूट-

पुराना कैंसिल के बाद नया बनेगा: इसके अलावा आरटीओ संदीप सैनी ने रास्ते में खराब होने वाली गाड़ियों के साथ आने वाली समस्याओं को लेकर कहा कि, ट्रिप कार्ड बनाने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है. यदि किसी भी वाहन स्वामी या वाहन चालक को यात्रा रूट पर इस समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसे सबसे पहले ऑनलाइन ही अपना ट्रिप कार्ड कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करनी है. साथ में डिपार्टमेंट को सूचित भी करना होगा. जब पिछला ट्रिप कार्ड कैंसिल हो जाएगा तो वो नए ट्रिप कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है और बना भी सकता है.

डीएम ने की होटल एसोसिएशन के साथ बैठक: आगामी केदारनाथ धाम यात्रा 2026 के सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. इसी क्रम में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने सीतापुर में होटल एसोसिएशन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की.

बैठक में श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन व्यवस्था, एलपीजी गैस, डीजल एवं पेट्रोल की आपूर्ति, ट्रैफिक प्रबंधन और स्वच्छता जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मध्य पूर्व एशिया में चल रही परिस्थितियों के चलते एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है, लेकिन शासन स्तर पर यात्रा के लिए पर्याप्त गैस उपलब्ध कराई जाएगी.

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रुद्रप्रयाग डीएम ने होटल एसोसिएशन के साथ बैठक की. (PHOTO-ETV Bharat)

उन्होंने होटल एवं ढाबा संचालकों से अपील की कि जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक ईंधन जैसे कोयला, लकड़ी और इलेक्ट्रिक इंडक्शन का भी उपयोग करें, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. साथ ही सभी व्यवसायियों को सख्त निर्देश दिए गए कि निर्धारित दरों पर ही सेवाएं और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए.

जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है. डीजल भट्टियों के संचालन हेतु अलग-अलग स्थान चिन्हित कर सुचारू वितरण व्यवस्था बनाई जाएगी और आवश्यकता अनुसार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी.

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