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उत्तराखंड में 22 नवंबर से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान, चार जिलों के 2.56 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी दवा

पोलियो मुक्त उत्तराखंड का संकल्प ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: पोलियो मुक्त उत्तराखंड की स्थिति बनाए रखने और छोटे बच्चों को इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार 22 नवंबर से चार जिलों में उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान (SNID-2026) शुरू कर रही है. इस विशेष टीकाकरण अभियान में टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और नैनीताल जिलों के शून्य से पांच वर्ष तक के करीब 2.56 लाख बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाने का लक्ष्य रखा गया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ. अमित शुक्ला की अध्यक्षता में 19 नवंबर को आयोजित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में अभियान की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई.

बैठक में तय किया गया कि 22 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित बूथों पर बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी. इसके बाद 23 से 28 नवंबर तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर उन बच्चों की पहचान करेंगी, जो बूथ दिवस पर खुराक लेने से चूक गए होंगे. अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेश में कुल 2,053 पोलियो बूथ बनाए गए हैं. इनमें से 1,466 बूथ पर्वतीय क्षेत्रों में जबकि 587 बूथ मैदानी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे. दुर्गम गांवों, पहाड़ी बस्तियों और दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए विशेष योजना बनाई गई है, ताकि कोई भी पात्र बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे. स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि पहले पोलियो की खुराक ले चुके बच्चों को भी इस अभियान के दौरान दो बूंद अवश्य पिलाई जाएंगी.