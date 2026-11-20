उत्तराखंड में 22 नवंबर से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान, चार जिलों के 2.56 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी दवा
उत्तराखंड सरकार 22 नवंबर से प्रदेश के चार जिलों में विशेष उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू करने जा रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 20, 2026 at 8:30 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 8:35 AM IST
देहरादून: पोलियो मुक्त उत्तराखंड की स्थिति बनाए रखने और छोटे बच्चों को इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार 22 नवंबर से चार जिलों में उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान (SNID-2026) शुरू कर रही है. इस विशेष टीकाकरण अभियान में टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और नैनीताल जिलों के शून्य से पांच वर्ष तक के करीब 2.56 लाख बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाने का लक्ष्य रखा गया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ. अमित शुक्ला की अध्यक्षता में 19 नवंबर को आयोजित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में अभियान की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई.
बैठक में तय किया गया कि 22 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित बूथों पर बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी. इसके बाद 23 से 28 नवंबर तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर उन बच्चों की पहचान करेंगी, जो बूथ दिवस पर खुराक लेने से चूक गए होंगे. अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेश में कुल 2,053 पोलियो बूथ बनाए गए हैं. इनमें से 1,466 बूथ पर्वतीय क्षेत्रों में जबकि 587 बूथ मैदानी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे. दुर्गम गांवों, पहाड़ी बस्तियों और दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए विशेष योजना बनाई गई है, ताकि कोई भी पात्र बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे. स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि पहले पोलियो की खुराक ले चुके बच्चों को भी इस अभियान के दौरान दो बूंद अवश्य पिलाई जाएंगी.
अधिकारियों का कहना है कि पल्स पोलियो अभियान में दी जाने वाली खुराक बच्चों की नियमित टीकाकरण की खुराक का विकल्प नहीं, बल्कि अतिरिक्त सुरक्षा है. इसलिए अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने पांच वर्ष से कम उम्र के हर बच्चे को निर्धारित दिन नजदीकी बूथ पर ले जाएं.अभियान में प्रवासी परिवारों, निर्माण स्थलों, ईंट-भट्ठों, शहरी मलिन बस्तियों और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों तक पहुंचने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य है कि ऐसे बच्चे, जो अक्सर नियमित टीकाकरण से चूक जाते हैं, उन्हें भी पोलियो की खुराक दिलाई जा सके.
इसके लिए स्थानीय प्रशासन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और सामुदायिक स्तर पर सक्रिय लोगों का सहयोग लिया जाएगा.अभियान को जन-आंदोलन बनाने के लिए शिक्षा, समाज कल्याण और पंचायती राज विभाग सहित कई अन्य विभागों को शामिल किया गया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएनडीपी और अन्य सहयोगी संस्थाएं भी निगरानी, तकनीकी सहायता और जनजागरूकता में योगदान देंगी. बैठक में कहा गया कि स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायतों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक परिवार अभियान से जुड़ सकें.
राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में वैक्सीन से रोकथाम योग्य बीमारियों की प्रगति, एक्टिव केस सर्च, बीमारी की शीघ्र पहचान, समय पर रिपोर्टिंग और सैंपल जांच की स्थिति की भी समीक्षा की गई. सभी जनपदों में सर्विलांस गतिविधियों को मजबूत करने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. उद्देश्य है कि पोलियो मुक्त स्थिति बनाए रखने के साथ ही खसरा-रूबेला उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्यों को भी गति दी जाए. भारत लंबे समय से पोलियो मुक्त देश है, लेकिन विशेषज्ञ पोलियो वायरस के आयात की आशंका को देखते हुए लगातार सतर्कता बरतने पर जोर देते हैं.
उत्तराखंड सहित उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में उप-राष्ट्रीय अभियान चलाने का उद्देश्य यही है कि हर बच्चे तक टीकाकरण पहुंचे और वायरस को फैलने का कोई अवसर न मिले.स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील किया है कि वे 22 नवंबर को अपने शून्य से पांच साल के बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाएं. यदि किसी कारण से बच्चा बूथ नहीं पहुंच पाता, तो 23 से 28 नवंबर के बीच घर आने वाली टीम को बच्चे की खुराक पिलवाने का अवसर दें. अधिकारियों का कहना है कि दो बूंद पोलियो की खुराक बच्चे के भविष्य को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने का महत्वपूर्ण कदम है.
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