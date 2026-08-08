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नि:शुल्क निदान योजना को पीपीपी मोड से हटाकर सरकारी तंत्र से होगा संचालन! विभाग ने शुरू की तैयारी

उत्तराखंड में PPP मोड के बजाय सरकारी मशीनरी के जरिए निशुल्क निदान योजना लागू करने की तैयारी है. रिपोर्ट- रोहित कुमार सोनी

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नि:शुल्क निदान योजना को पीपीपी मोड से हटाकर सरकारी तंत्र से होगा संचालन! (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2026 at 5:51 PM IST

5 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त जांच की सुविधा देने वाली निशुल्क निदान योजना में राज्य सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है. वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत संचालित इस योजना में मरीजों को 260 प्रकार की जांचें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है. जिनका संचालन पीपीपी मोड पर निजी कंपनी चंदन डायग्नोस्टिक के जरिए किया जा रहा है. जिसका कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो गया है. ऐसे में अब सरकार इस व्यवस्था को निजी हाथों से लेकर पूरी तरह सरकारी स्तर पर संचालित करने पर विचार कर रही है.

स्वास्थ्य विभाग में चल रहे मंथन के अनुसार, हर साल निजी कंपनी को भुगतान के रूप में करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं. यही वजह है कि सरकार का मानना है अगर इस धनराशि को प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की लैब, उपकरण, रीएजेंट और मानव संसाधन पर खर्च की जाए तो एक ओर स्थायी जांच ढांचा तैयार होगा, दूसरी तरफ पैसे की बड़ी बचत भी हो सकेगी. इससे मरीजों को न सिर्फ अधिक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधा मिलेगी, बल्कि रिपोर्ट में देरी और निजी संचालन से जुड़ी शिकायतों पर भी लगाम लग सकेगा.

नि:शुल्क निदान योजना को पीपीपी मोड से हटाकर सरकारी तंत्र से होगा संचालन! (VIDEO-ETV Bharat)

इसके साथ ही, एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाने के बाद ये सालों तक प्रदेश की जनता के काम आएगा, जबकि पीपीपी मॉडल में हर साल करोड़ों रुपए का भुगतान करना पड़ता है.

बता दें कि उत्तराखंड में 12 अगस्त, 2021 को निःशुल्क निदान योजना की शुरुआत की गई. पहले चरण में, कुल 254 सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों (कुमाऊं क्षेत्र में 110 सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और गढ़वाल क्षेत्र में 144) में सेवाएं शुरू की गई. वर्तमान समय में सीजीएचएस दर सूची 2020 के अनुसार, पीपीपी मोड में पीएचसी स्तर तक करीब 260 पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क किए जा रहे हैं.

स्वास्थ्य सेवाओं में जांच सुविधा को सरकारी तंत्र में मजबूत लिए जाने की एक मुख्य वजह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की कॉमन रिव्यू मिशन (सीआरएम) रिपोर्ट भी है. इस रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में डायग्नोस्टिक सेवाएं मिक्स रूप में उपलब्ध हैं. यानी जांच की सुविधाएं अस्पताल में होने के साथ ही सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए भी की जा रही है. हालांकि, सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए जांच किया जाना अधिक पाया गया. यानी पीपीपी मोड पर संचालित जांच सेवाओं के जरिए 260 से अधिक जांच की जा रही है. लेकिन अस्पताल के अंदर जांच समिति द्वारा ये देखा गया कि कुछ चिकित्सकों की ओर से बिना जरूरत के बायोकेमिस्ट्री परीक्षण (एलएफटी, केएफटी और लिपिड प्रोफाइल) ओपीडी मरीजों की कराई जा रही है.

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि, इस पूरे प्रस्ताव का परीक्षण कराया जा रहा है. विभाग में इस बिंदु पर भी चर्चा चल रही है कि अस्पतालों में दोपहर दो बजे तक जो जांचें नि:शुल्क हैं, उन्हें अस्पताल के पूरे समय के दौरान पूरी तरह नि:शुल्क कर दिया जाए. अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो ओपीडी के आखिरी घंटों में पहुंचने वाले मरीजों, खासकर दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा. जिन्हें अक्सर समय बीत जाने के कारण शुल्क देकर बाहर से जांच करानी पड़ती है या फिर अगले दिन दोबारा अस्पताल आना पड़ता है.
-सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड-

स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अक्सर ही चर्चाओं में रहता है. खासकर प्रदेश के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है. जिसमें मुख्य रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी तमाम जांच उपलब्ध नहीं है, जिस कारण मरीजों को निजी लैब का रूख करना पड़ता है. इससे मरीजों के जेब पर अतिरिक्त भार पड़ता है. लेकिन सरकारी स्तर पर संचालन का मॉडल अगर लागू होती है तो फिर जिला अस्पतालों, उप जिला चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच क्षमता बढ़ने की संभावना है. जिससे मरीजों को अपने ही जिले में अधिकतर जांच की निःशुल्क सुविधा मिल सकेगी.

निशुल्क निदान योजना को पीपीपी मोड के बजाय सरकारी तंत्र के जरिए संचालित किए जाने को लेकर विभागीय स्तर से परीक्षण किया जा रहा है. ऐसे में परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद प्रस्ताव तैयार कर शासन के सम्मुख रखा जाएगा और अंतिम में लिया जाएगा. फिलहाल, प्रदेश में संचालित वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी और मरीजों को 260 जांचों की सुविधा निःशुल्क मिलती रहेगी. यही नहीं, इस बदलाव को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की संभावना है, जिससे प्रदेश में जांच सेवाएं किसी भी स्तर पर प्रभावित न हों, और मरीजों को लाभ मिलती रहे.
-सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड-

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