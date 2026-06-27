ETV Bharat / state

अर्धकुंभ से पहले उत्तराखंड को मिलेगा हाई-स्पीड रोड नेटवर्क, बदल जाएगा गूगल पर रास्ते का मैप, कुमाऊं भी जुड़ेगा

हरिद्वार बाईपास देगा शहर को जाम से राहत, अर्धकुंभ में होगी आसान आवाजाही: परियोजना निदेशक विशाल गोयल ने बताया कि-

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा हरिद्वार, बदलेगी यात्रा की तस्वीर: एनएचएआई की 51 किलोमीटर लंबी छह-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड स्पर टू हरिद्वार परियोजना लगभग पूरी होने वाली है. इस परियोजना का करीब 92 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है. 46 किलोमीटर लंबे छह-लेन मार्ग का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है. यह कॉरिडोर हलगोया मुस्तकम से शुरू होकर भड़ेड़ी राजपूताना स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-58 तक पहुंचेगा और सीधे दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे से जुड़ जाएगा. इसके तैयार होते ही दिल्ली मेरठ, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को हरिद्वार पहुंचने के लिए शहर के भीतरी हिस्सों में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा. इससे यात्रा का समय घटेगा और ईधन की बचत होगी और जाम की समस्या में भी बड़ी राहत मिलेगी.

सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ अब हरिद्वार को भी मिलने वाला है. इससे धार्मिक पर्यटन, चारधाम यात्रा, स्थानीय व्यापार और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है. कैसे और कहां से कौन सी परियोजनाएं सभी के लिए शुरू होने वाली हैं, चलिए जानते हैं.

देहरादून: साल 2027 में प्रस्तावित अर्धकुंभ से पहले उत्तराखंड की सड़क कनेक्टिविटी एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है. केंद्र सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानि एनएचएआई की कई परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं. इनके पूरा होते ही दिल्ली से लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश, गढ़वाल मंडल और चारधाम के साथ-साथ कुमाऊं तक का सफर पहले से कहीं अधिक तेज सुरक्षित और सुगम हो जाएगा.

हरिद्वार बाईपास (पैकेज-1) परियोजना भी तेजी से आकार ले रही है. करीब 15 किलोमीटर लंबे इस फोर-लेन बाईपास का लगभग 77 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. 9 किलोमीटर सड़क बनकर तैयार है. बहादराबाद से शुरू होकर चंडी देवी मंदिर के निकट एनएच-34 तक जाने वाला यह बाईपास शहर के सबसे व्यस्त हिस्सों हर की पैड़ी, चंडी चौक, शंकराचार्य चौक और आसपास के क्षेत्रों पर यातायात का दबाव काफी कम करेगा. अर्धकुंभ के दौरान जहां करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना रहती है, वहां यह बाईपास यातायात प्रबंधन की रीढ़ साबित हो सकता है.

-विशाल गोयल, परियोजना निदेशक-

स्थानीय लोगों को भी रोजमर्रा की आवाजाही में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. ये मार्ग सीधे लक्सर रोड कनखल के समीप से होते हुए सीधे मुरादाबाद और कुमाऊं से कोटद्वार को जाने वाले मार्गों को बिना हरिद्वार में दाखिल हुए यूपी और कुमाऊं दोनों जगह जोड़ेगा. ये परियोजना न केवल आने वाले लोगों के लिए बल्कि सिड़कुल ओर मालवाहक वाहनों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है. इसका लगभग 80% काम पूरा हो गया है.

गढ़वाल से कुमाऊं तक आसान सफर, धार्मिक और पर्यटन सर्कट को मिलेगी नई रफ्तार: दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्पर टू हरिद्वार हरिद्वार बाईपास और पहले से संचालित मुजफ्फरनगर-नेपाली फार्म राष्ट्रीय राजमार्ग मिलकर उत्तराखंड की सड़क व्यवस्था को एकीकृत नेटवर्क में बदल रहे हैं. इसका सीधा लाभ केवल हरिद्वार या देहरादून तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऋषिकेश, चारधाम, गढ़वाल मंडल और आगे कुमाऊं क्षेत्र तक पहुंचने वाले यात्रियों को भी मिलेगा. सड़क संपर्क मजबूत होने से धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ एडवेंचर टूरिज्म, उद्योग, व्यापार और स्थानीय उत्पादों की आवाजाही भी अधिक तेज और सुविधाजनक होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि यह नेटवर्क उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों को भी नई ऊर्जा देगा.

हरिद्वार, ऋषिकेश, गढ़वाल मंडल और चारधाम के साथ-साथ कुमाऊं तक का सफर आसान हो जाएगा (Photo courtesy: NHAI)

फ्लाईओवर अंडरपास और सर्विस रोड से होगी सुरक्षित यात्रा: विशाल गोयल के मुताबिक एनएचएआई हरिद्वार-मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी कई महत्वपूर्ण सुधार कार्य कर रहा है. पुरकाजी, फलौदा, मंगलौर, बहादराबाद और ज्वालापुर जैसे व्यस्त जंक्शनों पर फ्लाईओवर, व्हीक्युलर अंडरपास (VUP) और सर्विस रोड का निर्माण तेजी से चल रहा है. इन परियोजनाओं के पूरा होने से दुर्घटना संभावित स्थानों पर सुरक्षा बढ़ेगी. चौराहों पर लगने वाले लंबे जाम समाप्त होंगे और वाहनों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित हो सकेगी. अर्धकुंभ के दौरान लाखों वाहनों के दबाव को संभालने में ये संरचनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम करेगा रियल-टाइम निगरानी, आपात स्थिति में मिलेगी तुरंत मदद: उत्तराखंड मे चल रही इन परियोजना में सिर्फ चौड़ी सड़कें ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक भी इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा बनने जा रही है. एनएचएआई हरिद्वार-मुजफ्फरनगर मार्ग स्पर टू हरिद्वार और हरिद्वार बाईपास पर एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) लागू कर रहा है. इस तकनीक के जरिए यातायात की रियल-टाइम मॉनिटरिंग इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रणाली नियमों के पालन की निगरानी और दुर्घटना या आपातकाल की स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. इससे यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक संचालन भी अधिक प्रभावी और स्मार्ट बनेगा.

बदल जाएगा गूगल पर रास्ते का मैप (Photo courtesy: NHAI)

अर्धकुंभ से पहले तैयार होगा आधुनिक रोड नेटवर्क, उत्तराखंड को मिलेगा दीर्घकालिक लाभ- प्रदीप बत्रा: उत्तराखंड के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा का कहना है कि-

एनएचएआई का लक्ष्य वर्ष 2027 के अर्धकुंभ से पहले इन सभी परियोजनाओं को पूरा कर हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों को आधुनिक सड़क नेटवर्क से जोड़ना है. इन परियोजनाओं का लाभ केवल अर्धकुंभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन चारधाम यात्रा निवेश व्यापार और क्षेत्रीय विकास की दिशा भी बदल सकता है.

-प्रदीप बत्रा, परिवहन मंत्री, उत्तराखंड-

परिवहन मंत्री बत्रा ने कहा कि दिल्ली से हरिद्वार और आगे गढ़वाल-कुमाऊं तक बनने वाला यह नया हाई-स्पीड कॉरिडोर उत्तराखंड की कनेक्टिविटी को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देने की तैयारी में है.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा हरिद्वार, बदलेगी यात्रा की तस्वीर (Photo courtesy: NHAI)

ये भी पढ़ें: