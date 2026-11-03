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सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन की याद में 28 नवंबर को मनाया जाएगा आपदा प्रबंधन दिवस, 25 से 28 तक चलेंगे विशेष कार्यक्रम

आपदा प्रबंधन दिवस ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने, आमजन को आपदाओं के प्रति जागरूक करने और आपदा के समय त्वरित एवं सुरक्षित प्रतिक्रिया के लिए शासन-प्रशासन से लेकर समुदाय तक की तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश में अब हर साल 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस मनाया जाएगा. यह दिवस सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू अभियान की ऐतिहासिक सफलता की स्मृति में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है.

दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर साल 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है. ताकि उत्तराखंड जैसे आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य में आपदा के प्रति जागरूकता और तैयारियों को लगातार मजबूत बनाया जा सके. इस संबंध में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और संबंधित संस्थानों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित तय दी है.