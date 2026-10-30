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त्यूणी-प्लासू जल विद्युत परियोजना निर्माण का रास्ता साफ, केंद्र सरकार से मिली वन स्वीकृति

जल विद्युत परियोजना ( फाइल फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में लंबे समय से प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. यूजेवीएन लिमिटेड की 72 मेगावाट क्षमता वाली त्यूणी-प्लासू जल विद्युत परियोजना को केंद्र सरकार से अंतिम वन स्वीकृति मिल गई है. इसके साथ ही देहरादून जिले की त्यूणी तहसील में टौंस नदी पर प्रस्तावित इस परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. परियोजना के पूरा होने पर प्रदेश को सालाना करीब 29.85 करोड़ यूनिट अतिरिक्त बिजली मिलने का अनुमान है.

त्यूणी-प्लासू परियोजना निर्माण का रास्ता साफ: बता दें कि टौंस नदी पर त्यूणी-प्लासू परियोजना लंबे समय से स्वीकृतियों की प्रक्रिया में थी. अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अंतिम वन स्वीकृति मिलने के बाद यूजेवीएनएल के लिए निर्माण संबंधी कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल गया है. उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के सामने अब परियोजना से जुड़ी शेष वैधानिक और तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए निर्माण कार्य शुरू करने की चुनौती होगी.