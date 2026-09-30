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टाइगर देखने का इंतजार खत्म, कल से खुल रहा फाटो और हाथी डंगर जोन, मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं

रामनगर: बरसात के चलते जुलाई से बंद चल रहे तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो और हाथी डंगर इको टूरिज्म जोन एक अक्टूबर से पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिए जाएंगे. पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही इस बार दोनों जोन में कई नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं. इनमें सबसे बड़ा बदलाव फाटो और हाथी डंगर जोन में मोबाइल फोन, स्टील्थ कैमरा और बॉडी कैम को सफारी के दौरान प्रतिबंधित करना है. पर्यटक अपने उपकरणों को प्रवेश द्वार पर लॉकर में सुरक्षित रख सकेंगे.

फाटो जोन पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन: फाटो पर्यटन जोन में सुबह की पाली में 50 और शाम की पाली में 50 जिप्सियां पर्यटकों को जंगल सफारी पर लेकर जाएंगी. वहीं हाथी डंगर जोन में सुबह 25 और शाम 25 वाहनों को सफारी की अनुमति होगी. फाटो को पर्यटकों की पसंदीदा डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाता है.

नाइट स्टे भी कर सकते हैं पर्यटक: खास बात यह है कि एक अक्टूबर से यहां पर्यटक डे सफारी के साथ नाइट स्टे का भी आनंद ले सकेंगे. फ़ाटो जोन में पर्यटकों के रात्रि विश्राम के लिए कुल 19 कमरे उपलब्ध हैं. इनमें दो ट्री हाउस में तीन कक्ष, पांच इको हट, ब्रिटिशर बिल्डिंग में चार कक्ष, ओल्ड बिल्डिंग में दो कक्ष और पांच टेंट हाउस शामिल हैं.

फाटो जोन में रात्रि विश्राम की सुविधा भी है. (ETV Bharat)

ऑनलाइन होगी बुकिंग: पर्यटक डे सफारी और रात्रि विश्राम के लिए ऑनलाइन बुकिंग https://www.phantoecozone.in/ के माध्यम से कर सकते हैं. तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ पुनीत तोमर ने बताया कि फाटो और हाथी डंगर जोन को जुलाई से सितंबर तक बंद रखने का उद्देश्य बरसात के दौरान वन्यजीवों को राहत देने के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र की व्यवस्थाओं और संरक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाना था. अत्यधिक बारिश के दौरान जंगल की सड़कों पर वाहनों के फंसने की आशंका भी रहती है.

तराई पश्चिमी वन प्रभाग का फाटो जोन (ETV Bharat)

इस बार दोनों जोन में मोबाइल फोन समेत स्टील्थ कैमरा और बॉडी कैम को प्रतिबंधित किया गया है. इसका उद्देश्य वन विभाग के प्रशासनिक तंत्र को अनावश्यक और छोटी शिकायतों में उलझने से बचाना है, ताकि विभाग का मुख्य फोकस वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन व्यवस्था पर रहे. पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रवेश द्वार पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है. यदि किसी पर्यटक के पास पानी की बोतल है तो वह गेट पर उसे भर सकता है. मोबाइल और कैमरा रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था भी की गई है. नाइट सफारी के वाहनों में भी पोर्टेबल लॉकर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित वाहन चालक की होगी. सफारी के दौरान कैमरा या मोबाइल पर्यटकों को साथ रखने की अनुमति नहीं होगी.

-पुनीत तोमर, डीएफओ, तराई पश्चिमी वन प्रभाग-

सफारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू: इसके अलावा इस बार सफारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है. वाहनों के दस्तावेजों की स्क्रूटनी चल रही है और अगले एक सप्ताह में प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है. इसके बाद केवल पंजीकृत और दस्तावेजों की जांच में सही पाए गए वाहनों को ही गेट से प्रवेश दिया जाएगा. एक अक्टूबर को विधायक की मौजूदगी में फ़ाटो और हाथी डंगर जोन का गेट विधिवत रूप से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा.

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