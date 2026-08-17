ETV Bharat / state

टिहरी जिले के दर्शन सिंह भंडारी को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक, जानिये वजह

श्रीनगर गढ़वाल: टिहरी गढ़वाल जिले की डागर पट्टी के बैजवाड़ी गांव निवासी एवं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के अधिकारी दर्शन सिंह भंडारी का राष्ट्रपति पुलिस पदक (सराहनीय सेवा) के लिए चयन हुआ है. उनकी इस उपलब्धि से बैजवाड़ी गांव सहित डागर पट्टी और पूरे कीर्तिनगर क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है.

दर्शन सिंह भंडारी ने वर्ष 2001 में CISF में सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होकर अपनी सेवा यात्रा शुरू की. करीब ढाई दशक की सेवा के दौरान उन्होंने देश के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में सुरक्षा संबंधी दायित्वों का निर्वहन किया. कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य के प्रति निष्ठा, अनुशासन, ईमानदारी और समर्पण के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई.

देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में उनके योगदान और सराहनीय सेवाओं को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है. यह सम्मान उनके उत्कृष्ट सेवाकाल का गौरवपूर्ण प्रमाण माना जा रहा है. उनके चयन से परिवारजनों के साथ-साथ उनके पैतृक गांव बैजवाड़ी और कीर्तिनगर क्षेत्र में भी उत्साह का माहौल है.