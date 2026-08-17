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टिहरी जिले के दर्शन सिंह भंडारी को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक, जानिये वजह

दर्शन सिंह भंडारी ने वर्ष 2001 में CISF में सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होकर अपनी सेवा यात्रा शुरू की.

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दर्शन सिंह भंडारी को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 17, 2026 at 6:36 PM IST

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श्रीनगर गढ़वाल: टिहरी गढ़वाल जिले की डागर पट्टी के बैजवाड़ी गांव निवासी एवं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के अधिकारी दर्शन सिंह भंडारी का राष्ट्रपति पुलिस पदक (सराहनीय सेवा) के लिए चयन हुआ है. उनकी इस उपलब्धि से बैजवाड़ी गांव सहित डागर पट्टी और पूरे कीर्तिनगर क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है.

दर्शन सिंह भंडारी ने वर्ष 2001 में CISF में सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होकर अपनी सेवा यात्रा शुरू की. करीब ढाई दशक की सेवा के दौरान उन्होंने देश के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में सुरक्षा संबंधी दायित्वों का निर्वहन किया. कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य के प्रति निष्ठा, अनुशासन, ईमानदारी और समर्पण के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई.

देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में उनके योगदान और सराहनीय सेवाओं को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है. यह सम्मान उनके उत्कृष्ट सेवाकाल का गौरवपूर्ण प्रमाण माना जा रहा है. उनके चयन से परिवारजनों के साथ-साथ उनके पैतृक गांव बैजवाड़ी और कीर्तिनगर क्षेत्र में भी उत्साह का माहौल है.

अपनी इस उपलब्धि पर दर्शन सिंह भंडारी ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए गौरव का विषय है. उन्होंने इस सम्मान को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अपने सभी साथियों और देश की सुरक्षा में समर्पित जवानों को समर्पित किया, जो कठिन परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं.
दर्शन सिंह भंडारी के राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चयन की खबर मिलते ही क्षेत्रवासियों, जनप्रतिनिधियों, शुभचिंतकों और परिचितों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. स्थानीय लोगों ने कहा कि देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्षेत्र के बेटे को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना पूरे कीर्तिनगर के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है.

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