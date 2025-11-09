ETV Bharat / state

उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में नई VC ने संभाला चार्ज, जानिये कौन हैं तृप्ता ठाकुर

तृप्ता ठाकुर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की महानिदेशक हैं.

UTU VICE CHANCELLOR TRIPTA THAKUR
उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में नई VC ने संभाला चार्ज (ETV Bharat)
देहरादून: उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में नए कुलपति के रूप में डॉक्टर त्रिपाठी ठाकुर पदभार ग्रहण कर लिया है. उन्हें पूर्व कुलपति प्रोफेसर ओंकार सिंह ने वीसी ऑफिस का कार्यभार हैंडओवर किया है.

तृप्ता ठाकुर, महानिदेशक, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (NPTI), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, एनपीटीआई कॉम्प्लैक्स, जो कि अब तक मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में प्रोफेसर इलैक्ट्रिीकल इन्जीनियरिंग विभाग में कार्यरत थी. उन्होंने शुक्रवार शाम वीर भाधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यभार ग्रहण किया.

जानें कौन है तृप्ता ठाकुर

उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की नई कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण करने वाली तृप्ता ठाकुर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की महानिदेशक हैं. उन्होंने संस्थान का नेतृत्व तब संभाला जब यह घाटे के कारण भारी दबाव में था, हालांकि, दो वर्षों में उन्होंने संस्थान को लाभ कमाने वाली संस्था में बदल दिया. उनके नेतृत्व में, एनपीटीआई को विद्युत क्षेत्र के लिए साइबर सुरक्षा प्रमाणन कार्यक्रम, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र की उपयोगिताओं और विद्युत क्षेत्र के स्वायत्त निकायों के नव-नियुक्त पेशेवरों के लिए फाउंडेशन कार्यक्रम आयोजित करने का अधिदेश प्राप्त हुआ.

एनपीटीआई विश्व बैंक में दक्षिण एशिया जेंडर एंड एनर्जी फैसिलिटी (एसएजीई) की एक पहल, वीपावर, का एक संस्थागत भागीदार भी बना, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में ऊर्जा परियोजनाओं और संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करता है. वह दक्षिण एशिया के 110 मध्य-कैरियर विद्युत पेशेवरों के समन्वय के लिए क्षेत्रीय और देश प्रमुख हैं. इस प्रकार, एनपीटीआई उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई), पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए), और पावर ग्रिड की साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विद्युत पेशेवरों के प्रशिक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है.

वह इससे पहले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, एमएएनआईटी-भोपाल, भारत में विद्युत अभियांत्रिकी विभाग की प्रमुख और प्रोफेसर थीं. उन्होंने आईआईटी-कानपुर से विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातकोत्तर और आईआईटी-दिल्ली से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है. उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे डंडी विश्वविद्यालय (2005-2008), यूके में कॉमनवेल्थ रिसर्च स्कॉलर, डरहम यूनिवर्सिटी बिज़नेस स्कूल (2014), यूके में कॉमनवेल्थ एकेडमिक फेलो, डरहम यूनिवर्सिटी बिज़नेस स्कूल (2016) में COFUND सीनियर रिसर्चर, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बैंकॉक (2010) में विजिटिंग फैकल्टी, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (IEC), SEG4 ग्रुप की तकनीकी सदस्य, ISGF (MoP) वर्किंग ग्रुप की सदस्य आदि। उन्हें 33 वर्षों का शिक्षण और अनुसंधान का अनुभव है और उनके नाम लगभग 100 प्रकाशन हैं.

वे कॉमन साउथ एशियन इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स के विकास के लिए सलाहकार भी रही हैं. उन्होंने भारत में वितरण कंपनियों के लिए विभिन्न परामर्श कार्य किए हैं. वह जुलाई 2025 में भारतीय ऊर्जा भंडारण गठबंधन द्वारा महिला ऊर्जा पुरस्कार, अगस्त 2024 में सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति इंजीनियरिंग सम्मान, भारतीय स्मार्ट ग्रिड फोरम द्वारा महिला प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार और 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा STEM महिला पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी हैं. वह वर्तमान में IISER पुणे और IIIT कोटा की गवर्निंग काउंसिल की सदस्य, CII के क्षेत्रीय ऊर्जा समूह की समिति की सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी महिला एसोसिएट्स (IWA) की संस्थापक सदस्य और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की राज्य सलाहकार समिति की सदस्य हैं.

