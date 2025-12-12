स्कूल से 8KM दायरे में रहेंगे टीचर्स: नया नहीं है ये नियम, आदेश पर शिक्षक संगठन का जवाब, जानें क्या हैं दिक्कतें
टिहरी डीएम ने टीचरों को स्कूल से 8 किमी क्षेत्र में निवास करने के आदेश दिए थे. प्रदेश में इस आदेश की चर्चा तेज है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 12, 2025 at 4:48 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यालय से बाहर शिक्षकों के निवास करने की चर्चाएं यूं तो हमेशा से ही सुनाई देती थीं, लेकिन टिहरी जिलाधिकारी के एक आदेश ने इस प्रकरण को सुर्खियों में ला दिया है. दरअसल, स्कूल से 8KM के दायरे में रहेंगे सरकारी टीचर्स, DM से फरियादी बोले- 'बीमार मुर्गे की तरह' स्कूल पहुंचते हैं शिक्षक. इस शीर्षक के साथ ईटीवी भारत ने पिछले दिनों ही एक खबर चलाई थी. टिहरी के कीर्तिनगर में तहसील दिवस पर जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया था और वहां फरियादी अपनी शिकायतों के समाधान के लिए पहुंच रहे थे. उसी बीच एक फरियादी ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता पर सवाल उठाए और टीचरों की जवाबदेही तय करने की मांग कर डाली.
शिकायतकर्ता का कहना था कि 'बीमार मुर्गे की तरह' टीचर स्कूल पहुंचते हैं और तब जाकर उनकी नींद खुलती है. उन्होंने डीएम को बताया कि, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर शिक्षकों का ध्यान बेहद कम है. ज्यादातक टीचर दूरदराज इलाकों से वाहनों के जरिए स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल में मात्र औपचारिकता पूरी करते हैं, और फिर शाम को वापस लौट जाते हैं. उनकी मांग थी कि शिक्षक स्कूल के आसपास ही रहें ताकि वो विद्यालय और छात्रों पर ध्यान दे पाएं.
मांग को जायज पाते हुए जिलाधिकारी टिहरी निकिता खंडेलवाल ने संबंधित अधिकारियों को इस बाबत औपचारिक आदेश जारी करने को कहा था. आदेश के मुताबिक, संबंधित विद्यालय के आठ किलोमीटर के दायरे में ही शिक्षक निवास करेंगे. जिलाधिकारी का ये आदेश काफी चर्चाओं में आ गया है. खास बात ये है कि शिक्षक संगठनों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए व्यावहारिक तर्क रखने की कोशिश की है. उधर, अधिकारी इस मामले में पहले से ही नियम होने की बात कह रहे हैं.
विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में बाकी विभागों की तरह ही शिक्षकों की कोशिश भी यही रहती है कि उनकी पोस्टिंग मैदानी जिलों में ही हो. जाहिर है कि सभी शिक्षकों को मैदानी जिलों में पोस्टिंग नहीं मिल सकती और कई शिक्षक दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में तैनात किए जाते हैं. यहां से एक नई समस्या इस बात को लेकर खड़ी होती है कि यह शिक्षक विद्यालय से कई किलोमीटर दूर शहरी क्षेत्र से रोज सफर करके दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय में पढ़ाने पहुंचते हैं, जिससे उनके विद्यालय पहुंचने और गुणवत्ता परक पठन-पाठन का कार्य करने पर सवाल खड़े होते हैं.
नया नहीं है नियम: टिहरी में इसी स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने शिक्षकों के विद्यालय से 8 किलोमीटर के दायरे में ही रहने के निर्देश दे दिए, जिस पर अब बहस भी तेज हो गई है. इस आदेश को लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए टिहरी जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल बताती हैं कि, उनका यह आदेश सर्विस रेगुलेशन में पहले से ही मौजूद नियम से जुड़ा है. यही नहीं, भवन आवंटन के नियम भी शिक्षक को आवंटित भवन में ही रहने के लिए बाध्य करते हैं.
राज्य में सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं और सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण पठन-पाठन का कार्य भी प्रभावित होता रहा है, उधर कई जगह शिक्षक दुर्गम क्षेत्र में मौजूद विद्यालय की विषम भौगोलिक स्थिति से बचने के लिए दूसरे जिले से भी रोजमर्रा के रूप में बेहद ज्यादा दूरी तय करने के बाद विद्यालय पहुंचते हैं. देहरादून से टिहरी के विद्यालय या चकराता से लेकर हरिद्वार तक भी शिक्षक पहुंचते हैं.
राजकीय शिक्षक संघ भी इन नियमों को मानने से इनकार नहीं करता लेकिन उनका कहना है कि,
शिक्षकों को विद्यालय के आसपास रहने में कोई गुरेज नहीं है, न ही कोई परेशानी है. लेकिन सरकार को यह भी देखना चाहिए कि जिस जगह पर विद्यालय हैं, उसके 8 किलोमीटर के क्षेत्र में शिक्षक के लिए रहने की सही व्यवस्था हो और उसकी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए तमाम साधन भी मौजूद हो.
- राम सिंह चौहान, अध्यक्ष, राजकीय शिक्षक संघ -
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए चिंता इस बात को लेकर होती है कि जब शिक्षक विद्यालय पहुंचने से पहले इतनी लंबी यात्रा करेगा तो वो स्कूल में बच्चों को किस तरह से गुणवत्तापरक शिक्षा दे पाएगा. साथ ही समय पर विद्यालय पहुंचने को लेकर भी दिक्कतें होना स्वाभाविक है. खास बात यह है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी भी टिहरी जिलाधिकारी के फैसले के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं.
शिक्षा विभाग में यह नियम पहले से ही है, लेकिन कुछ जगहों पर इसका पालन नहीं हो पा रहा है. कई जगह पर शिक्षक बेहद ज्यादा दूरी तय करने के बाद विद्यालय पहुंचते हैं. जिसका असर पठन-पाठन कार्य पर भी पड़ सकता है. ऐसे में जो नियम है उसका तो पालन होना ही चाहिए.
- मुकुल सती, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा -
इस मामले में कार्मिक विभाग का भी आदेश है, जिसमें किसी भी कार्मिक को बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ना होता है. यानी इस क्षेत्र में रहना होता है जहां वह कार्यरत है. तमाम नियम होने के बावजूद भी केवल इनका अनुपालन नहीं हो पा रहा है और शायद यही कारण है कि अब इस तरह की समस्याएं भी खुले जनता दरबार में अफसरों के सामने पहुंच रही है.
पढ़ें-
- स्कूल से 8KM के दायरे में रहेंगे सरकारी टीचर्स, DM से फरियादी बोले- 'बीमार मुर्गे की तरह' स्कूल पहुंचते हैं शिक्षक
- 'ओल्ड डाकघर' बना Gen-Z, पौड़ी में खुला उत्तराखंड का पहला पोस्ट ऑफिस, युवाओं ने खुद किया डिजाइन
- गढ़वाल विवि की छात्रा ने कैंसर पीड़ितों के लिए दान किए बाल, बनी इंसानियत की मिसाल
- गढ़वाल में भालू-गुलदार के आतंक का कर्फ्यू, शादी ब्याह के काम भी हुए प्रभावित