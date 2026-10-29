उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने लॉन्च किया इलेक्शन सिंबल, थर्ड फ्रंट का दिया विकल्प
Uttarakhand swabhiman morcha:राज्य स्वराज पार्टी का शुभारंभ और हीरा चुनाव चिन्ह का लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2026 at 7:27 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने नये विकल्प का संकल्प के मौके पर प्रदेश की राजनीति में एक नए विकल्प रूप में राज्य स्वराज पार्टी का शुभारंभ किया है. इस अवसर पर पार्टी का चुनाव चिन्ह हीरा लॉन्च किया गया.
उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का मानना है कि इसका उद्देश्य उत्तराखंड की जनता के सामने एक नए राजनीतिक विकल्प को प्रस्तुत करना है. प्रदेश के विकास जनहित और जन भागीदारी से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने के संकल्प को भी सामने रखना है. आज उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों ने राज्य स्वराज पार्टी के सदस्यता ग्रहण की है. राज्य स्वराज पार्टी का शुभारंभ और हीरा चुनाव चिन्ह का लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया.
इस दौरान त्रिभुवन चौहान ने बताया संकल्प एक नए विकल्प की आज से शुरुआत हुई है. यही विकल्प आज हीरा चुनाव चिन्ह के रूप में जनता के समक्ष रखा गया है. उन्होंने बताया उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा पूरी मजबूती के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने जा रहा है. राज्य स्वराज पार्टी इसका फ्रंट नाम है. उन्होंने बताया उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के सभी सदस्य और पदाधिकारी राज्य स्वराज पार्टी में के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं.
उन्होंने बताया शुरुआती दौर में यह देखा जा रहा था कि जिन विधानसभाओं में हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं, वो ही आगामी विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे. भविष्य में अगर कारवां बढ़ता चला गया तो, हीरा चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. पार्टी के संस्थापक सदस्य देवेश्वर भट्ट हैं. वर्तमान अध्यक्ष भरत रावत के साथ ही महासचिव राजेंद्र भट्ट और कोषाध्यक्ष चित्रपाल सजवान के नामों की आज घोषणा भी की गई है.
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