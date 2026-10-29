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उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने लॉन्च किया इलेक्शन सिंबल, थर्ड फ्रंट का दिया विकल्प

उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा इलेक्शन सिंबल ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने नये विकल्प का संकल्प के मौके पर प्रदेश की राजनीति में एक नए विकल्प रूप में राज्य स्वराज पार्टी का शुभारंभ किया है. इस अवसर पर पार्टी का चुनाव चिन्ह हीरा लॉन्च किया गया.

उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का मानना है कि इसका उद्देश्य उत्तराखंड की जनता के सामने एक नए राजनीतिक विकल्प को प्रस्तुत करना है. प्रदेश के विकास जनहित और जन भागीदारी से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने के संकल्प को भी सामने रखना है. आज उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों ने राज्य स्वराज पार्टी के सदस्यता ग्रहण की है. राज्य स्वराज पार्टी का शुभारंभ और हीरा चुनाव चिन्ह का लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया.