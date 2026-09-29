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उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव: वोटिंग का टाइम खत्म, अब रिजल्ट का इंतजार, जानिए दिनभर का अपडेट

महाविद्यालयों में सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी. शाम तक चुनाव के नतीजे घोषित किये जाएंगे.

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उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 29, 2026 at 1:42 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 2:05 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के महाविद्यालयों में आज छात्रसंघ चुनाव हो रहे हैं. देहरादून, मसूरी, हल्द्वानी, बाजपुर सभी महाविद्यालयों में सुबह से चुनाव को लेकर गहमा गहमी है. छात्रों में चुनाव को लेकर उत्साह देखा गया. दोपहर दो बजे तक छात्रों ने वोट डाले. अब सभी को रिजल्ट का इंतजार है. पुलिस प्रशासन ने भी मोर्चा संभाला हुआ है.

मसूरी एमपीजी कॉलेज चुनाव में उत्साह: एमपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव को लेकर मंगलवार को विद्यार्थियों में खासा उत्साह नजर आया. सुबह नौ बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर 1.30 बजे तक चलेगा. कुल 366 मतदाता अध्यक्ष, महासचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. इससे पहले सहसचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य के पदों पर एनएसयूआई के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. अध्यक्ष, महासचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पदों पर मुकाबले को लेकर छात्र संगठनों में हलचल बनी हुई है. अध्यक्ष पद पर एबीवीपी, मसूरी छात्र संगठन और एनएसयूआई के प्रत्याशी मैदान में हैं. तीनों संगठन अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं. मतदान केंद्र पर सुबह से ही छात्र-छात्राओं की आवाजाही बनी रही.

हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में भिड़े कैंडिडेट: हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव के दौरान अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के बीच आपसी झड़प से हंगामा हो गया. मारपीट की सूचना पर पुलिस तत्काल कॉलेज पहुंची. एसपी क्राइम और एसपी सिटी ने मौके पर पहुंचकर प्रत्याशियों को कड़ी फटकार लगाई. साथ ही चुनावी नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी. कॉलेज के बाहर बेवजह जुटी भीड़ को भी पुलिस ने खदेड़ा.एमबीपीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव को लेकर पहले से ही पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. मतदान के दौरान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है. कॉलेज परिसर में किसी भी तरह की स्थिति दोबारा न बिगड़े, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती और निगरानी लगातार जारी है.

दोपहर दो बजे तक होगी वोटिंग: बता दें कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव में करीब 12 हजार 800 छात्र-छात्राएं आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. अध्यक्ष समेत 11 पदों के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी. अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के धीरज बिष्ट, एनएसयूआई के मेहुल शाह और निर्दलीय आर्यन बेलवाल के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है.

पूर्व वोटरों को रिझानी के लिए बुलाए गए कलाकार: इससे पहले हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में प्रत्याशियों ने वोटरों को रिझाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी. वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है. छात्रसंघ चुनाव में आमतौर पर पोस्टर, बैनर, प्रचार वाहन और समर्थकों के जरिए प्रचार किया जाता है, लेकिन अब कलाकारों और मनोरंजन कार्यक्रमों का इस्तेमाल किया जा रहा है. जिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

रुद्रपुर छात्रसंघ चुनाव, पुलिस अलर्ट, वज्र वाहन तैनात: रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान हुआ. चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है. कॉलेज परिसर में पुलिस, पीएसी, महिला पुलिसकर्मियों के साथ वज्र वाहन और फायर टेंडर तैनात किए गए हैं. वहीं, दोपहर 12 बजे तक 1,837 विद्यार्थियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. जिससे मतदान प्रतिशत 23.8 प्रतिशत रहा.

छात्र संघ चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराने के लिए ऊधमसिंहनगर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है. एसएसपी अजय गणपति ने स्वयं सुरक्षा तैयारियों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. संवेदनशील कॉलेजों और क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल के साथ घुड़सवार दस्ते और दंगा-रोधी वज्र वाहन तैनात किए गए हैं. पुलिस ने पूर्व में छात्र संघ चुनाव के दौरान विवाद या असामाजिक गतिविधियों में शामिल रहे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ बाउंड डाउन की कार्रवाई भी की है.

एसएसपी ने बताया चुनाव को लेकर नियमित रूप से थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी कॉलेज परिसरों का निरीक्षण कर रहे हैं. दो दिन पूर्व सभी थाना प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई है.

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Last Updated : September 29, 2026 at 2:05 PM IST

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