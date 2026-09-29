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उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव: वोटिंग का टाइम खत्म, अब रिजल्ट का इंतजार, जानिए दिनभर का अपडेट

मसूरी एमपीजी कॉलेज चुनाव में उत्साह: एमपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव को लेकर मंगलवार को विद्यार्थियों में खासा उत्साह नजर आया. सुबह नौ बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर 1.30 बजे तक चलेगा. कुल 366 मतदाता अध्यक्ष, महासचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. इससे पहले सहसचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य के पदों पर एनएसयूआई के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. अध्यक्ष, महासचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पदों पर मुकाबले को लेकर छात्र संगठनों में हलचल बनी हुई है. अध्यक्ष पद पर एबीवीपी, मसूरी छात्र संगठन और एनएसयूआई के प्रत्याशी मैदान में हैं. तीनों संगठन अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं. मतदान केंद्र पर सुबह से ही छात्र-छात्राओं की आवाजाही बनी रही.

हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में भिड़े कैंडिडेट: हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव के दौरान अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के बीच आपसी झड़प से हंगामा हो गया. मारपीट की सूचना पर पुलिस तत्काल कॉलेज पहुंची. एसपी क्राइम और एसपी सिटी ने मौके पर पहुंचकर प्रत्याशियों को कड़ी फटकार लगाई. साथ ही चुनावी नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी. कॉलेज के बाहर बेवजह जुटी भीड़ को भी पुलिस ने खदेड़ा.एमबीपीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव को लेकर पहले से ही पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. मतदान के दौरान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है. कॉलेज परिसर में किसी भी तरह की स्थिति दोबारा न बिगड़े, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती और निगरानी लगातार जारी है.

दोपहर दो बजे तक होगी वोटिंग: बता दें कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव में करीब 12 हजार 800 छात्र-छात्राएं आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. अध्यक्ष समेत 11 पदों के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी. अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के धीरज बिष्ट, एनएसयूआई के मेहुल शाह और निर्दलीय आर्यन बेलवाल के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है.