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शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लाखों की साइबर ठगी, हरियाणा जेल से आरोपी को लेकर पहुंची पुलिस

रुद्रपुर: उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर टीम ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करीब 92 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वांछित आरोपी को हरियाणा की भोंडसी जेल से वारंट-बी पर रुद्रपुर लाकर न्यायालय में पेश किया. आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड और हरियाणा में साइबर धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं. न्यायालय के आदेश पर आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि पूरे नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है.

यह मामला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कुमाऊं परिक्षेत्र से जुड़ा है, जिसकी विवेचना निरीक्षक धीरेंद्र कुमार पंत द्वारा की जा रही है. शिकायतकर्ता पंकज कुमार सती ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि कुछ अज्ञात लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे संपर्क किया और खुद को एक प्रतिष्ठित ट्रेडिंग कंपनी का प्रतिनिधि बताकर शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच दिया. आरोपियों ने 18 मार्च 2025 से 30 अप्रैल 2025 के बीच विभिन्न माध्यमों से उनसे कुल 92 लाख 4 हजार 775 रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली.

विवेचना के दौरान एसटीएफ ने तकनीकी विश्लेषण, बैंक खातों की जांच और लाभार्थी खाताधारकों से पूछताछ के आधार पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला निवासी 26 वर्षीय रवि पाटवा की इस पूरे मामले में संलिप्तता के साक्ष्य जुटाए. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले से ही हरियाणा के गुरुग्राम स्थित भोंडसी जिला कारागार में एक अन्य साइबर धोखाधड़ी के मामले में न्यायिक हिरासत में बंद था.

इसके बाद एसटीएफ ने न्यायालय से वारंट-बी प्राप्त कर विधिक प्रक्रिया पूरी की और आरोपी को भोंडसी जेल से अभिरक्षा में लेकर रुद्रपुर न्यायालय में पेश किया. न्यायालय ने आरोपी को इस प्रकरण में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके डिजिटल नेटवर्क, बैंकिंग लेन-देन और वित्तीय गतिविधियों की गहन जांच कर रही है. साथ ही इस साइबर गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि रवि पाटवा के खिलाफ हरियाणा के पंचकूला और गुरुग्राम सहित उत्तराखंड में साइबर धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज हैं. इससे यह आशंका जताई जा रही है कि आरोपी संगठित साइबर अपराध गिरोह का सक्रिय सदस्य हो सकता है.