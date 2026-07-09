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किच्छा में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, अवैध रासायनिक पदार्थों का विशाल जखीरा बरामद, गोदाम सील

किच्छा क्षेत्र में भारी मात्रा में प्रतिबंधित केमिकल बरामद हुए हैं. जहां लालपुर स्थित गोदाम से 15,650 लीटर रासायनिक पदार्थ जब्त किया गया है.

Uttarakhand STF Raid
किच्छा में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई (फोटो सोर्स- STF)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 9, 2026 at 10:23 PM IST

3 Min Read
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रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम ने किच्छा में बड़ी कार्रवाई की है. जिसके तहत एक गोदाम में छापेमारी कर करीब 15,650 लीटर प्रतिबंधित रासायनिक पदार्थ बरामद किया है. जिस पर एथेनॉल, ग्लूकोज और सॉर्बिटॉल से भरे 108 ड्रम जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया है. जबकि, रासायनिक पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. वही, मामले में जांच के बाद संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

उत्तराखंड एसटीएफ के मुताबिक, लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि किच्छा के लालपुर क्षेत्र में एक गोदाम में अवैध रूप से काफी मात्रा में रासायनिक पदार्थों का भंडारण किया जा रहा है. इसी सूचना के आधार पर गुरुवार यानी 9 जुलाई को को एसटीएफ, स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की. जहां मौके से 108 भरे हुए ड्रम और 78 खाली ड्रम बरामद किए गए.

बरामद रासायनिक पदार्थों में करीब 9,050 लीटर एथेनॉल, 2,600 लीटर ग्लूकोज और 4,000 लीटर सॉर्बिटॉल शामिल है. इसके अलावा मौके से एक टुल्लू पंप, पांच बंडल प्लास्टिक पाइप, एक गेज, एक फ्लास्क और एक लीटर क्षमता का मापक यंत्र भी बरामद किया गया.

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह गोदाम किच्छा निवासी राजकुमार खुराना पुत्र हरबंश खुराना द्वारा संचालित किया जा रहा था. एसटीएफ और आबकारी विभाग इस बात की जांच कर रहे हैं कि इन रासायनिक पदार्थों का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाना था और इनके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं?

एसटीएफ अधिकारियों ने बताया कि बरामद एथेनॉल का उपयोग अवैध शराब बनाने में किया जा सकता है. जबकि, ग्लूकोज का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों और टॉफी निर्माण, सॉर्बिटॉल का उपयोग कफ सिरप और अन्य दवाइयों के निर्माण में होता है. ऐसे में इन रसायनों का अवैध भंडारण और संभावित दुरुपयोग जनस्वास्थ्य और कानून व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर ही सभी रासायनिक पदार्थों के नमूने लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आबकारी अधिनियम सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

"लंबे समय से इस अवैध कारोबार की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी कर बड़ी सफलता हासिल की गई. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद संबंधित आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी."- विकास चौधरी, एसटीएफ निरीक्षक

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