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किच्छा में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, अवैध रासायनिक पदार्थों का विशाल जखीरा बरामद, गोदाम सील

किच्छा में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई ( फोटो सोर्स- STF )

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम ने किच्छा में बड़ी कार्रवाई की है. जिसके तहत एक गोदाम में छापेमारी कर करीब 15,650 लीटर प्रतिबंधित रासायनिक पदार्थ बरामद किया है. जिस पर एथेनॉल, ग्लूकोज और सॉर्बिटॉल से भरे 108 ड्रम जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया है. जबकि, रासायनिक पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. वही, मामले में जांच के बाद संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. उत्तराखंड एसटीएफ के मुताबिक, लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि किच्छा के लालपुर क्षेत्र में एक गोदाम में अवैध रूप से काफी मात्रा में रासायनिक पदार्थों का भंडारण किया जा रहा है. इसी सूचना के आधार पर गुरुवार यानी 9 जुलाई को को एसटीएफ, स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की. जहां मौके से 108 भरे हुए ड्रम और 78 खाली ड्रम बरामद किए गए. बरामद रासायनिक पदार्थों में करीब 9,050 लीटर एथेनॉल, 2,600 लीटर ग्लूकोज और 4,000 लीटर सॉर्बिटॉल शामिल है. इसके अलावा मौके से एक टुल्लू पंप, पांच बंडल प्लास्टिक पाइप, एक गेज, एक फ्लास्क और एक लीटर क्षमता का मापक यंत्र भी बरामद किया गया.