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साइबर ठगी पर STF का एक्शन, 1930 हेल्पलाइन के जरिए 200 से ज्यादा पीड़ितों के ₹21.85 करोड़ लुटने से बचाए

देहरादून: उत्तराखंड में साइबर ठगी के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की कार्रवाई लगातार जारी है. साइबर ठगी की शिकायत मिलते ही 1930 हेल्पलाइन के जरिए कार्रवाई कर ठगी की रकम को होल्ड कराया जा रहा है. एसटीएफ की टीम ने 2026 में 12 अगस्त तक 1930 कंट्रोल रूम के माध्यम से कार्रवाई करते हुए साइबर अपराध पीड़ितों की 21.85 करोड़ रुपए की धनराशि बचा ली है. ऐसे पीड़ितों की संख्या 200 से 250 के बीच है. एसटीएफ ने अगस्त महीने में घटी कुछ घटनाओं की जानकारी भी दी है.

अगस्त में कई पीड़ितों की रकम कराई गई होल्ड: अगस्त 2026 में भी एसटीएफ की साइबर हेल्पलाइन टीम ने कई मामलों में कार्रवाई की. चमोली के नंदप्रयाग निवासी व्यक्ति ने 3 अगस्त को 60 हजार रुपए की साइबर ठगी की शिकायत की, जिसके बाद पूरी रकम होल्ड करा दी गई.

हरिद्वार के बुग्गावाला निवासी व्यक्ति के साथ 3 अगस्त को 1 लाख 30 हजार 127 रुपए की ठगी हुई थी. टीम ने कार्रवाई करते हुए 91 हजार 207 रुपए होल्ड कराए. नैनीताल के रामनगर निवासी शख्स से 6 अगस्त को 3 लाख 66 हजार 165 रुपए की पूरी ठगी की रकम होल्ड कराने में भी सफलता मिली.

देहरादून कैंट निवासी शख्स की 1 लाख रुपए और हरिद्वार के निवासी शख्स की 6 अगस्त को 3.54 लाख रुपए की पूरी रकम भी तत्काल होल्ड कराई गई. वहीं, लक्सर निवासी व्यक्ति की 6 अगस्त को 2 लाख 15 हजार 240 रुपए की ठगी में 1 लाख 25 हजार 310 रुपए होल्ड कराए गए.

डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में 16.36 लाख रुपये बचाए: देहरादून के रायपुर निवासी व्यक्ति के साथ डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 21 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई थी. 7 अगस्त को शिकायत मिलने के बाद 1930 टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 16 लाख 36 हजार 835 रुपए होल्ड करा दिए.