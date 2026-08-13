साइबर ठगी पर STF का एक्शन, 1930 हेल्पलाइन के जरिए 200 से ज्यादा पीड़ितों के ₹21.85 करोड़ लुटने से बचाए
उत्तराखंड STF ने हेल्पलाइन नंबर 1930 के जरिए 2026 में साइबर फ्रॉड से 21 करोड़ रुपए से ज्यादा बचाए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 13, 2026 at 6:02 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में साइबर ठगी के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की कार्रवाई लगातार जारी है. साइबर ठगी की शिकायत मिलते ही 1930 हेल्पलाइन के जरिए कार्रवाई कर ठगी की रकम को होल्ड कराया जा रहा है. एसटीएफ की टीम ने 2026 में 12 अगस्त तक 1930 कंट्रोल रूम के माध्यम से कार्रवाई करते हुए साइबर अपराध पीड़ितों की 21.85 करोड़ रुपए की धनराशि बचा ली है. ऐसे पीड़ितों की संख्या 200 से 250 के बीच है. एसटीएफ ने अगस्त महीने में घटी कुछ घटनाओं की जानकारी भी दी है.
अगस्त में कई पीड़ितों की रकम कराई गई होल्ड: अगस्त 2026 में भी एसटीएफ की साइबर हेल्पलाइन टीम ने कई मामलों में कार्रवाई की. चमोली के नंदप्रयाग निवासी व्यक्ति ने 3 अगस्त को 60 हजार रुपए की साइबर ठगी की शिकायत की, जिसके बाद पूरी रकम होल्ड करा दी गई.
हरिद्वार के बुग्गावाला निवासी व्यक्ति के साथ 3 अगस्त को 1 लाख 30 हजार 127 रुपए की ठगी हुई थी. टीम ने कार्रवाई करते हुए 91 हजार 207 रुपए होल्ड कराए. नैनीताल के रामनगर निवासी शख्स से 6 अगस्त को 3 लाख 66 हजार 165 रुपए की पूरी ठगी की रकम होल्ड कराने में भी सफलता मिली.
देहरादून कैंट निवासी शख्स की 1 लाख रुपए और हरिद्वार के निवासी शख्स की 6 अगस्त को 3.54 लाख रुपए की पूरी रकम भी तत्काल होल्ड कराई गई. वहीं, लक्सर निवासी व्यक्ति की 6 अगस्त को 2 लाख 15 हजार 240 रुपए की ठगी में 1 लाख 25 हजार 310 रुपए होल्ड कराए गए.
डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में 16.36 लाख रुपये बचाए: देहरादून के रायपुर निवासी व्यक्ति के साथ डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 21 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई थी. 7 अगस्त को शिकायत मिलने के बाद 1930 टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 16 लाख 36 हजार 835 रुपए होल्ड करा दिए.
नेहरू कॉलोनी निवासी शख्स के साथ 4 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई थी, जिसमें 2 लाख 10 हजार 744 रुपए होल्ड कराए गए. पौड़ी गढ़वाल निवासी के साथ 71 हजार 999 रुपए की ठगी में 70 हजार 949 रुपए होल्ड कराए गए. दोनों घटना 10 अगस्त को दर्ज की गई.
कोटद्वार निवासी के साथ 10 अगस्त को 8 लाख 55 हजार 990 रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई थी. एसटीएफ ने कार्रवाई कर 85 हजार 599 रुपए होल्ड कराए. वहीं, चमोली के गोपेश्वर निवासी युवती के साथ 12 अगस्त को 60 हजार रुपए की ठगी में 58 हजार 343.71 रुपए होल्ड कराए गए.
स्टॉक मार्केट निवेश के नाम पर ठगी: अल्मोड़ा निवासी व्यक्ति के साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर 17 हजार 4 हजार 46 रुपए की साइबर ठगी हुई. 11 अगस्त को शिकायत मिलने के बाद साइबर हेल्पलाइन टीम ने संबंधित नोडल अधिकारियों और I4C के माध्यम से कार्रवाई की. इस मामले में 15 हजार 96 हजार रुपए होल्ड कराए गए.
एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि, लोगों से अपील की है कि बैंक खाता, एटीएम कार्ड, ओटीपी, पीन और यूपीआई पीन किसी के साथ साझा न करें. बैंक खाता किराए या कमीशन पर देना अपराध है. खाते में अज्ञात धनराशि आने पर तत्काल बैंक और पुलिस को सूचना दें. पुलिस ने अनजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल पर बातचीत नहीं करने और किसी भी तरह के दस्तावेज या व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी है.
यदि कोई व्यक्ति खुद को पुलिस, सीबीआई या ईडी का अधिकारी बताकर 'डिजिटल अरेस्ट' की धमकी देता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि कोई भी जांच एजेंसी ऑनलाइन गिरफ्तारी नहीं करती. फर्जी वेबसाइट, निवेश के नाम पर कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच और गूगल पर मिले फर्जी कस्टमर केयर नंबरों से भी सावधान रहने की अपील की गई है. साथ ही साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं.
-अजय सिंह, एसएसपी एसटीएफ-
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