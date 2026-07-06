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टेंशन बढ़ा रहे ऑनलाइन बाल यौन शोषण के मामले, एसटीएफ ने जून में ही 52 मुकदमे दर्ज किए गए

देहरादून: उत्तराखंड में बच्चों से संबंधित ऑनलाइन यौन शोषण और आपत्तिजनक सामग्री के मामलों को गंभीरता से लेते हुए एसटीएफ (स्पेशल टास्स फोर्स) साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. साल 2026 के दौरान केवल मई महीने में एनसीएमईसी (National Center for Missing & Exploited Children) से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर करीब एक दर्जन एफआईआर दर्ज की गईं. वही जून 2026 एक महीने के दौरान ही 52 एफआईआर दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही हैं.

दरअसल, यह बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का दुरुपयोग कर बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री का प्रसारण, संग्रहण और साझा करने जैसी गतिविधियां बढ़ रही हैं. ऐसे अपराधों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस की 'जीरो टॉलरेंस' नीति है और प्रत्येक मामले में विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया लगातार जारी है.

एसटीएफ साइबर क्राइम पुलिस की नागरिकों से अपील: